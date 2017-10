Críticas al intento de linchamiento a un acusado de abusar de una adolescente

"Lo único que se logró con esto es generar más violencia. Esto no da respuesta de justicia que uno espera darle a una persona que ha sido víctima de un vejamen como ocurrió en este caso con esta adolescente", de esa manera se refirió esta mañana la fiscal Mariela Jiménez al evaluar a la horda que en la noche del miércoles atacó gravemente a un hombre acusado de un abuso a una chica de 14 años.





La golpiza se produjo unos minutos antes de las 14 de ayer en una vivienda ubicada en Aguado y Moreno del barrio Santa Rosa de Lima . Allí, un grupo de vecinos acudió para repudiar a un hombre que fue acusado de ultrajar sexualmente a una adolescente, en el domicilio de la misma, en la tarde noche del martes pasado.





Los atacantes estaban tan enfurecidos que golpearon en diversas partes del cuerpo al presunto abusador; tuvo que intervenir la fuerza pública y lo trasladaron hacia el hospital José María Cullen. En el efector permanece internado en el área de terapia intensiva.





Fue por esa razón que esta mañana, en la sede de la Fiscalía Regional 1, las fiscales, Jiménez, Yanina Tolosa y Alejandra del Río Ayala, brindaron una conferencia de prensa con el fin de explicar la violenta situación que terminó con un futuro imputado internado en el Hospital Cullen por ser señalado como quien violó a una joven de 14 años.





Denuncia

El aberrante caso habría pasado en la tarde noche del martes cuando la muchacha se encontraba en sola en su vivienda. Seguidamente, los familiares realizaron la denuncia en la Subcomisaría 2ª y a partir de allí se activó el protocolo para ese tipo de casos. Fue así que la menor fue trasladada hacia el hospital de Niños Orlando Alassia, mientras que la fiscal, Del Río Ayala ordenó otras diligencias para dar con el agresor.





Al día siguiente, cuando ya se había confeccionado el retrato del abusador para así ordenar su detención, llegó la noticia a los investigadores del intento de linchamiento que derivó en que el principal sospechoso terminó hospitalizado.





Ante tal situación, la Justicia deberá esperar una evolución en el estado de salud del hombre azotado para así tomar cartas en el asunto y poder resolver la situación procesal: imputarlo, pedir la prisión preventiva, acusarlo y luego llevarlo a juicio para obtener una condena.





"Se iniciaron las actuaciones por un lado, para atender a la niña y por otro para dar con la identidad de esta persona y poder detenerlo de manera urgente. Por eso no se lo detuvo de manera inmediata, porque no teníamos certeza de quién era y dónde encontrarlo", explicó Del Río Ayala.





A su vez y en torno a la identificación del mismo señaló la funcionaria judicial que no existían datos para identificarlo al ciento por ciento. "Había una identificación un poco vaga. Si bien la familia conocía al agresor, no había nombre ni apellido ni domicilio como en otros casos que hemos tenido de abuso", remarcó.





Rechazo a la justicia por mano propia

El caso fue analizado además por la fiscal Jiménez que mostró su disconformidad con lo ocurrido en la casa del supuesto abusador y calificó el suceso de suma gravedad. "Esto a nosotros también nos ata las manos porque no podemos llegar a identificar correctamente al hombre como autor del hecho y llevarlo a una audiencia imputativa y posteriormente acusarlo y lograr, en su caso, que cumpla una condena", destacó.





"Esta no es la respuesta que hay que dar. No es correcto buscar este tipo de justicia que se da a través de estas manifestaciones; la verdad es que todavía no tenemos la certeza si esa persona que está en el hospital es el autor de este hecho", concluyó Jiménez.