Cuatro personas son detenidas por día en Santa Fe por tener drogas para consumo personal

El número de causas penales iniciadas a personas que fueron detenidas en la vía pública con estupefacientes para consumo personal aumentó notablemente en la ciudad de Santa Fe durante el último año. Así lo indican los datos oficiales a los que tuvo acceso UNO Santa Fe y que se tramitan en las dos Fiscalías federales de la capital provincial.

En datos duros, desde que arribaron las fuerzas federales a la ciudad de Santa Fe se formaron en la Fiscalía Federal Nº 2 a cargo de Walter Rodríguez, un total de 172 causas penales a personas que fueron trasladadas por tener en su poder estupefacientes con fines de consumo. Esa cantidad de causas iniciadas son del último semestre y triplicaron al año anterior que cerró con 105.

Inclusive, en el inicio del segundo semestre del 2018, revelan fuentes judiciales, "se alcanzó un récord", ya que fueron detenidas por iniciativa de la fuerza federal interviniente (Gendarmería, Prefectura Naval o Policía Federal) un total de 120 personas. Dicha cifra refleja que se detuvo, en promedio, un total de cuatro personas por día por este "delito".

No solo en la Fiscalía Nº 2 se notó este incremento, sino en la Nº 1, a cargo de Gustavo Onel, el crecimiento de este tipo de causas iniciadas fue aún más importante. Durante el 2017 se registraron 128 procedimientos por tenencia para consumo de estupefacientes, mientras que en lo que va del 2018, ya se han formado un total de 242. De ese número, indicaron desde esa Fiscalía a este diario, 102 corresponden al último mes de julio.

Esta situación pone de manifiesto la acción persecutoria contra el consumidor de estupefacientes de parte de las fuerzas federales que arribaron a la ciudad de Santa Fe. A su vez, demuestran una desconexión entre la fuerza policial y el proceder actual de la Justicia federal en este tipo de casos.

Es que generalmente, en estas causas se declara la inconstitucionalidad del tipo penal y terminan siendo archivadas en la etapa de instrucción –primera instancia. Dicho archivo es con la particularidad de que no se convoca al imputado.

La acción empleada por la Justicia se basa en que al no haber trascendencia a terceros, no implica un peligro para "el bien jurídico protegido por la ley de drogas ". En otras palabras, las personas detenidas y trasladadas por consumir o tener en su poder estupefacientes para consumo personal, no afectan la "salud pública".