Daniela Sosa: "Maxi sigue desaparecido, ellos están sueltos"

“A mí me llamaron a declarar el martes, dije lo que tenía que decir pero ellos no nos dijeron nada. Así que cuando nos desocupamos ya nos volvimos para Ceres. Por ejemplo me preguntaron dónde estaba ese día cuando desapareció; cómo me enteré; cómo era la situación cuando yo vía acá (el barrio Juan Pablo II) con Maxi, y no mucho más”, señaló Daniela.

Al ser consultada sobre si esperaba la sentencia que brindó el tribunal, dijo: “A mí, como creo que a todos, me sorprendió que los liberaran, pero es lo que ellos decidieron”; y al ser consultada sobre si tuvo oportunidad de hablar con su mamá (Patricia Sayago) respondió: “No hablamos y tampoco nos cruzamos. Solo cuando entré en la sala la vi ahí sentada, pero no cruzamos ni siquiera una mirada”.

Sobre el futuro y qué pasará de ahora en adelante, la mamá de Maximiliano Sosa dijo: "Lo único que sé es que mi hijo sigue desaparecido y que ellos están sueltos. Tampoco sé cómo seguirá todo esto porque yo ahora estoy viviendo en la casa donde estaba mi mamá cuando desapareció Maxi, así que no sé qué va a pasar. Si eso ocurre tendré que ver además dónde iré con mis otros hijos. Y aunque todavía no hablé con los vecinos del barrio me imagino que estarán enojados como yo y sorprendidos por el fallo del Tribunal”.

Recordó que al momento de la desaparición de su hijo ella estaba internada en el Hospital de Ceres donde había dado a luz a un hermanito que hacía unos días que había nacido. Por esa razón en esos días el pequeño había quedado al cuidado de su abuela.

“La abuela sabe qué pasó”

En el cierre de la entrevista Daniela manifestó: “Yo entiendo que la Justicia en este caso fue injusta por eso les pido a quienes corresponda que lo sigan buscando; que no permitan que siga en esta condición de desaparecido. Yo creo que la responsabilidad es toda de mi mamá porque Maxi estaba al cuidado de ella. Y nadie mejor que ella sabe qué fue lo que pasó ese día que desapareció”.

maxi sosa 2.jpg Maxi Sosa al momento de su desaparición (derecha) mientras que en la otra es una representación de cómo se vería casi en la actualidad UNO Santa Fe

Vecinos indignados

“Estamos muy indignados. No se perdió un perro, se perdió una criatura” dijo una vecina del barrio Juan Pablo II de Ceres. Con esos términos se expresó en FM CERES 98.7 Mhz. Carla Torres, vecina del lugar y una de las testigos en el juicio oral. Carla además es la madre del amiguito con el que iba a jugar siempre Maxi. La mujer relató cómo fue el día en que Maxi desapareció. “El fallo de la Justicia nos cayó muy mal porque tuvimos que volver a pasar por todo lo que ya pasamos. En el barrio estamos todos indignados; el tema es el dolor que uno siente porque no se perdió un perro, se perdió una criatura. Yo tengo a mi hijo de la misma edad y nos duele muchísimo porque aparte acá nos conocemos todos. Además en Santa Fe nos tuvimos que comer miles de preguntas y nos preguntamos ¿para qué? Para que ellos tomen después la decisión que tomaron. Es muy indignante, no estuvo bueno”.

“Maxi cada vez que venía al barrio (a veces estaba de los abuelos en el campo o con la mamá porque Daniela estaba en pareja con otra persona), se acercaba para jugar con mi hijo”.

Consultada sobre las preguntas que le formularon en la audiencia, Carla contó: “Yo declaré el martes, me preguntaron cómo conocía a la familia; cómo estaba conformada; cuántos hijos tenía Patricia (Sayago); cómo era ella con Maxi; si alguna vez Maxi se había perdido y les dije que no porque era un chico muy calladito y obediente; en fin, muchas preguntas”.

maxi sosa mural.jpg En septiembre de 2020 la artista de San Cristóbal Lidia Jalife realizó un muran en la ciudad de Ceres. Ceres Diario.

El día “D”

“Ese día me lo acuerdo perfectamente porque nunca me lo voy a olvidar. Me levanté a las 8 porque tenía que ir a cobrarle la jubilación a mi papá, hacía mucho calor por lo que fuimos a comer de mi mamá (que tiene aire acondicionado); dormimos la siesta, etc. A Maxi no lo habíamos visto en todo el día y nos pareció extraño porque cuando él veía a mi hijo venía siempre a jugar e incluso en algunas ocasiones se quedaba a comer, nunca a dormir. Alrededor de las cinco de la tarde vino la tía de Maxi (Jésica) para preguntar si el nene había estado con mi hijo a lo que le respondí que no lo había visto en todo el día. Media hora más tarde vino otra vez a preguntarme y le contesté lo mismo. Le pregunté qué pasaba y me dijo que no lo encontraba. Después salimos a buscarlo y anduvimos por todos lados averiguando sin obtener respuestas. En un momento determinado le dijimos a Patricia (Sayago) «bueno, ya pasaron dos horas y no aparece, vamos a hacer la denuncia» y ella no quería así que entre algunos vecinos casi la obligamos a denunciar que el chico estaba desaparecido. Todos podemos asegurar que ese día Maxi no estuvo en el barrio porque nadie lo vio. Acá nos conocemos todos y ese día estamos convencidos de que no estuvo aquí”.

Finalmente cuando le preguntaron sobre si estaba conforme con el fallo del Tribunal, Carla respondió: “No, en absoluto, ahora los que tenemos mucho miedo somos nosotros. Ayer (por el jueves) nos juntamos la gente del barrio y no queremos vivir con esta angustia. yo tengo a mi hijo de la misma edad que Maxi como muchas otras madres y estamos todos muy preocupados y con mucho miedo”, cerró.

Con información del Diario Castellanos