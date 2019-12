Denunciaron por violación a Pablo Rago

Pablo Rago fue denunciado por violación por una joven que presentó una exposición en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denunciante, llamada E. B., aseguró que en el año 2015 tuvo un encuentro con el actor y que él la penetró sin su consentimiento.

"Previo al hecho, en las charlas que teníamos, el señor siempre pidiéndome fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien. Aparte, estábamos hablando de trabajo, me había prometido trabajo en limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, indicó E. B. en El show del espectáculo.

La mujer contó con lujo de detalles el episodio en una entrevista y dijo que Rago filmó todo con una cámara profesional.

En un punto relató que, como ella no quiso acceder a algunas prácticas sexuales que le pidió, el actor empezó a gritarle y humillarla. “Cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, aseveró.

“Cuando me fui no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”, continuó Basile, antes de explicar que decidió denunciarlo para liberarse de la humillación y obtener tranquilidad en su vida.

Luego indicó que el actor le mandaba videos masturbándose y le pedía fotos. "Es un violento y un machista. La mujer es un objeto para él. Está claro. Juega con la necesidad de la gente y se burla. Se ve que tiene algún problema sexual”, dijo.