Desde la cárcel, un imputado hizo desistir a un testigo clave en un juicio por un crimen en Recreo

El juicio por el crimen de Mauricio Federico Uviedo (21), ocurrido en la ciudad de Recreo , concluyó su última audiencia de debate de la forma menos pensada tras revelarse que el acusado hizo desistir a un testigo clave propuesto por la Fiscalía, tras una serie de llamados realizados desde el penal en donde se encuentra alojado.





El debate se inició el pasado jueves en la Sala I del subsuelo de tribunales y llevó al banquillo de los acusados a Francisco Vedia (26), quien fue acusado por los fiscales de Homicidios, Jorge Nessier y Ana Laura Gioria, como el autor de los disparos que causaron la muerte a Uviedo, cuando este se encontraba dentro de una obra en construcción ubicada a sesenta metros de la ruta 11 en la jornada del 11 de septiembre del 2015.













Durante el debate pasaron los habituales testigos de actuación del hecho mientras que debieron prestar declaración cuatro personas que fueron citadas por los fiscales del caso: la madre de la víctima y tres albañiles. Uno de ellos era Brian A., el joven que presuntamente reconoció al imputado en el caso y quien no se presentó el jueves pasado a brindar su testimonio.





El debate se pospuso hasta el viernes con el fin de que Brian A. pueda ser hallado por la fuerza policial para así declarar en el juicio, pero cuando llegó ese día tampoco compareció a la sala de audiencia.





El paradero del joven albañil se convirtió en una incógnita para los investigadores y por ello los fiscales del caso solicitaron a los jueces Octavio Silva (presidente), Jorge Pegassano y Néstor Pereyra (conjuez) una prórroga hasta el miércoles. Ayer, cuando el juicio dio su inicio, Brian A. nunca se presentó y las sospechas en torno a su ausencia se develaron en cuestión de minutos.





Contacto directo

El fiscal Nessier indicó al tribunal que el imputado, con prisión preventiva en el penal de Las Flores (Unidad Penitenciaria Nº 2), mantuvo contactos telefónicos con el hermano del testigo durante la jornada del viernes. El funcionario judicial expuso en el debate, como última prueba, una serie de diálogos que mantuvieron ambos y que evidenciaron por qué Brian A. no se presentó en el juicio.





Las escuchas presentadas por la Fiscalía fueron solicitadas por los fiscales el pasado viernes mediante un oficio que fue aceptado por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Eduardo Pocoví.

Las mismas consignaron cómo Vedia le advirtió al hermano del testigo que el muchacho no se presente a declarar en el juicio. "Si el Brian no se presenta, a mí me tienen que largar... ¿entendés?", le dijo el imputado en una conversación mantenida a las 11.49 del viernes y concluida a las 11.52.





Vedia: —Escuchá... te va a preguntar... escuchá... escuchame vos a mí... Vos sé más vivo que él... Él (por el fiscal) les va a preguntar más o menos dónde él puede andar... No, no sabemos nada... Así nomás, cortita.





Hermano del testigo: —Ahá.





Vedia: —¿Entendés? No te dejes "sicologear", no te dejes "sicologear" porque él ahora te va "sicologear"... ¿entendés?





Hermano: —No... presentalo porque si no queda preso.

Vedia: —No, mentira. Él no se presenta el miércoles y yo se lo gano al juicio. Me voy el viernes. ¿Entendés?





¿Qué sabía?

Según pudo saber UNO Santa Fe, Brian A. fue uno de los albañiles que reconoció a Vedia como el autor de los disparos que le causaron la muerte a Uviedo. El mismo, en su primera declaración a los investigadores, habría reconocido al imputado.





Es más, el joven muchacho fue quien se dirigió hacia la propiedad de la víctima, tras el episodio fatal, y le habría confesado a la madre de Uviedo que sabía quién había sido el autor material de la ejecución de su hijo.





Por esa razón, los fiscales lo citaron como testigo para el juicio, pero su ausencia fue claramente notoria en el debate.





Balas por una moto

Vedia permanece detenido con prisión preventiva luego de haber sido sindicado como quien, junto con otras dos personas, ingresó a una obra en construcción ubicada en San Juan al 100, en jurisdicción de la ciudad de Recreo.













Dentro de la obra, buscó a Uviedo y lo ejecutó de cinco disparos que le provocaron la muerte de manera inmediata. Los testigos afirmaron en ese entonces, que Vedia se retiró del lugar con la motocicleta que le pertenecía a la víctima, una Honda Wave.





Seis días después, el 17 de septiembre, Vedia se presentó con su abogado en la Sección Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y quedó a disposición de la Justicia. Posteriormente quedó con prisión preventiva hasta el juicio, el cual quedó sin su testigo clave. El viernes, a primera hora, se conocerá el veredicto del tribunal.