El asesino de Jésica Ronsoni fue condenado a perpetua, pero no por femicidio

Fernando Ezequiel Oyola fue condenado este jueves a cadena perpetua por "homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el vínculo". El hombre de 26 años asesinó de cuatro balazos a su pareja Jésica Ronsoni (24) entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de octubre de 2017. Intentó ocultar el crimen con el argumento de que ambos habían sido víctimas de un asalto en Circunvalación y Teniente Loza, pero fue descubierto.

Luego de la resolución judicial, Hugo Ronsoni, padre de Jésica, dijo a la prensa sobre la condena: "Fue muy difícil. Son dos años de lucha y llegamos a este momento. Quiero agradecer a toda la gente, a mi abogado, a Amsafé, a las madres de los chicos a los que mi hija les daba clase y pedirle a la Justicia ahora que él no salga nunca más de la cárcel. Firmó el juicio abreviado con la prisión perpetua. Estamos conformes con la sentencia. Lo único que le pedimos a los jueces es que no empiecen con eso de las salidas transitorias. Porque él a mi hija la mandó a un cementerio. Es un pequeño alivio porque la parte penal se terminó, pero lo otro no".

Por su parte, Teresa Zeballos, madre de Jésica aseguró: "No se termina nunca, no se termina nunca el dolor. Hay que aprender a convivir con el dolor pero no se va del corazón. No se va. Ella era un ángel. ¿Por qué me la mató? ¿Por qué? Ese tipo no tiene que salir más de la cárcel. Tiene que podrirse en la cárcel, tiene que ser así porque ella no va a volver más".

mama de jesica.jpg Teresa, mamá de Jésica, esperando la condena. UNO Santa Fe

Asesinó a su pareja

Sebastián Oroño, abogado de los padres de Jésica, explicó sobre la sentencia y atendió las inquietudes de los padres de la joven asesinada sobre posibles salidas o beneficios que Oyola podría obtener: "La prisión es perpetua. Después, a partir de los 30 años está la posibilidad de que pida los beneficios que otorga la ley de ejecución penal. Los beneficios los puede pedir y ser rechazados por el juez de ese momento".

jesica ronsoni.jpg UNO Santa Fe

"Asimismo dejamos en claro que la familia va a tener participación en cualquiera de los pedidos de beneficios que vaya a hacer el imputado en la estadía en el penal dado que así lo contempla el propio procedimiento abreviado es decir que vamos a ser notificados y haremos una intervención oportunamente en las audiencias que se dispongan en relación a los beneficios penitenciarios que pueda llegar a pedir el imputado. Lo más importante es el reconocimiento de los hechos, la calificación legal que es homicidio calificado por el vínculo y por el uso de arma de fuego como así también en definitiva lo más importante que es la pena máxima, la cadena perpetua", agregó.

Sin calificación de femicidio

Al respecto de la sentencia solo por homicidio, a pesar de que Oyola y Ronsoni eran pareja, Oroño justficó: "No se tomó como femicidio en este caso porque esa fue una de las cuestiones que por ahí "se acordaron", en el buen sentido, en el procedimiento abreviado. Si íbamos a juicio oral se iba a pedir esta calificación pero en este caso al entender que la pena era la misma no variaba lo que era la calificación legal de femicidio".

"Varía para la estadística pero no para la pena", minimizó.

Al ser consultado si no se pudo comprobar el contexto de violencia de género, declaró: "No es que no se pudo comprobar sino que entendimos que dado el momento en el que se firmó el juicio abreviado, que se comenzó a trabajar hace ocho meses, en ese momento no daba el contexto. El juicio abreviado tiene que ver con una estrategia para evitar el juicio oral y público".

El caso

Oyola y Ronsoni tenían una relación de pareja. Según la autopsia, la joven recibió dos disparos en la cabeza, uno en la muñeca y otro en la región dorsal de la mano izquierda. Además se demostró que fueron realizados a corta distancia y que la víctima buscó defenderse.

Jésica comenzaba a hacer una carrera en la docencia, y fue recordada en múltiples marchas de mujeres que reclaman en contra de la violencia machista y para que la violencia de género sea prevenida, evitada y sancionada.

Durante la investigación, se estudió que Oyola pretendió montar una escena del crimen. Argumentó que habían sido víctimas de un asalto y que al momento de la ejecución él se encontraba desmayado. El informe médico realizado por especialistas de la Policía de Investigaciones cotejaron las lesiones que presentaba el condenado tras el suceso, e indicaron que fueron "autoprovocadas", por lo que se sospechó que el mismo Oyola se las realizó tras ejecutar a Ronsoni.