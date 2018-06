El fiscal Rondoni pidió prisión perpetua para Nahir Galarza

El fiscal Sergio Rondoni Caffa pidió que Nahir Galarza sea condenada a prisión perpetua, en el marco del juicio que se le sigue a la joven por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo , y por el que se la acusa de " homicidio agravado por el vínculo".





La joven declaró esta mañana. "Sólo nos veíamos de madrugada para tener sexo", aseguró Nahir, sobre el vínculo con el joven asesinado. También aseguró que Fernando se drogaba, que era violento, la acosaba y la obligaba a tener sexo contra su voluntad.









El testimonio de Nahir ratifica la estrategia de la defensa que intenta negar la relación formal que tenían los chicos. La idea es evitar una pena con agravante (en este caso, el vínculo) que podría condenar a Nahir a una cadena perpetua.





El papá de Nahir declaró que la relación entre su hija y Fernando Pastorizzo no era formal. "Hasta donde yo sabía ella no tenía novio", aseguró.





Yamina Kroh, mamá de Nahir, aseguró que a Fernando no lo conocía. Cuando le preguntaron por el viaje que la familia Galarza hizo con Pastorizzo a Brasil, dijo que Nahir lo había presentado como un amigo, apenas unos días antes de partir.





"No éramos novios, nunca fuimos. No conozco a sus papás ni salgo con sus amigos. Sólo nos veíamos de madrugada para tener sexo", aseguró Nahir. Y agregó: "En el último año se fue poniendo peor. Me decía zorra, desesperada, puta, si me veía con alguien me agarraba de los pelos, me recriminaba por qué me veía con otros chicos".