El lunes será la audiencia de apelación de la condena a Baldomir

El lunes 28 de octubre, desde las 9.30, tendrá lugar en los Tribunales de Santa Fe la audiencia de apelación de sentencia en la causa que tiene como condenado al exboxeador Carlos Baldomir por abusar sexualmente de su hija.

La aundiencia se desarrollará en la sala N° 5 del primer piso de los Tribunales. El Tribunal de Apelación dispuesto por la Oficina de Gestión Judicial de segunda instancia se encuentra integrado por los doctores Roberto Reyes –presidente–, Bruno Netri y Alejandro Tizón.

Por el bloque acusatorio actuarán, los fiscales del MPA Alejandra del Río Ayala y Federico Grimberg, y el abogado particular contratado por la familia de la víctima para ingresar al proceso como querellante, Nestór Oroño.

La defensa técnica particular del imputado condenado (cuya sentencia no se encuentra firme) continúa a cargo del abogado particular Martín Durando.

La condena

El 31 de julio pasado se conoció la sentencia en el juicio que tenía como acusado a Carlos Baldomir. La jueza Susana Luna, acompañada por los jueces Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche, condenaron a 18 años de prisión por los delitos de de abuso sexual con acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante (ambos delitos calificados por ser el imputado ascendiente de la víctima y por la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años) y promoción a la corrupción de menores. Tanto los fiscales Federico Grimberg y Alejandra del Río, como la querella, habían solicitado la pena de 20 años.

Baldomir fue detenido el 18 de noviembre del 2016, en la ciudad de Junín (Buenos Aires), donde residía con su actual pareja. El caso remonta al 29 de octubre de 2016 cuando la exesposa de Baldomir denunció los abusos. Con el correr de los días, la presentación fue remitida al fiscal Omar De Pedro, quien luego de recopilar evidencias ordenó la captura del excampeón de peso welter, que actualmente tiene 48 años.

Trasladado a Santa Fe, Baldomir fue imputado y dos días después la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Sandra Valenti, dispuso la prisión preventiva. En diciembre de ese año, "Tata" pidió la excarcelación tras apelar la medida ante la Cámara de Apelaciones, que confirmó la resolución y ordenó que el exboxeador continúe detenido.

Un año después su abogado volvió a pedir la libertad pero el juez Nicolás Falkenberg nuevamente ordenó que siga en prisión. Y en noviembre del 2018 el juez Gustavo Urdiales volvió a rechazar un nuevo intento de la defensa para que Baldomir fuera excarcelado. Dos días después de la imputación, la jueza penal, Sandra Valenti, ordenó su detención, de manera preventiva y desde entonces permanece privado de su libertad en la cárcel de Las Flores pese a intentar en cuatro oportunidades su excarcelación, inclusive en la Cámara de Apelaciones.