Encontraron a la niña embarazada del padre que fue captada por Grávida por querer abortar

Al ser consultada Patricia Chialvo, secretaria de Niñez, por UNO Santa Fe sobre si la menor y su madre en la tarde de este lunes se encontraban bien al ser halladas luego del quiebre en la cadena de "acompañamiento" dijo: "Sí la encontraron, pero no la tenemos nosotros", antes de cortar abruptamente la llamada. En esta línea, no sorprenden las fuertes opiniones del personal de diferentes organismos del Estado —funcionarios oficialistas, de la oposición y de planta permanente—, y de la misma secretaría contra su capacidad de gestión para la protección de las infancias en la provincia.

Varias fuentes de los distintos ministerios señalaron que las víctimas, que viven en un paraje rural en el marco de una situación socioeconómica muy vulnerable, fueron acompañadas por equipos formados por el Ministerio de Género durante los últimos seis meses del 2022. La madre de la menor además es víctima de violencia de género de Gustavo Miguel A.

El 19 de diciembre la mujer hizo una denuncia policial y luego intervino la fiscalía de San Jorge. Allí relató que al llevar a su hija de 12 años a un centro de salud supo que la niña estaba embarazada. Al conocer la situación, la menor le pudo contar que su propio padre fue quien la abusó en reiteradas oportunidades. Después la niña fue consultada por los profesionales de la salud sobre qué quería hacer respecto del embarazo. "No lo quiero tener", les respondió en distintas oportunidades. "Yo le dije que tampoco lo quiero criar, prefiero que lo aborte", sostuvo la madre de la menor en la denuncia.

Los equipos que la venían acompañando hicieron las gestiones después de Navidad para avanzar con la solicitud de la IVE. La última conversación que hubo entre la madre, la nena, los equipos especializados del Iturraspe y las trabajadoras sociales locales fue el viernes 30 de diciembre.

El fin de semana de Año Nuevo fueron contactadas por un cura de una localidad vecina para que se acerquen a misa. Desde ahí el contacto con el Estado se quebró, algunas de las trabajadoras que intervinieron habrían recibido llamadas del presidente de Grávida en el que las insultó por el acompañamiento y luego las víctimas faltaron al turno sin más explicaciones.

La preocupación fue en aumento a medida que pasaron las horas. Los organismos del Estado activaron una búsqueda intensiva en sanatorios privados de la ciudad de Santa Fe. Finalmente estaban en una de las sedes de la organización antiderechos. Fueron encontradas en la noche de este lunes. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Salud destacaron que el acompañamiento consistió en hacer las gestiones para la IVE y pagarles el remis hacia el Iturraspe.

Por su parte Gustavo Miguel A., de 43 años, estuvo prófugo hasta este lunes cerca de las 16. Fue hallado en Recreo. Será imputado por la Unidad Fiscal de Género Familiar y Sexual este miércoles a las 18 en los Tribunales de Santa Fe.

El Ministerio de Género informó a este medio que se hizo una mesa interministerial con Salud, Niñez y Derechos Humanos para evaluar qué sucederá con este caso. La reunión fue durante la mañana y en las próximas horas lanzarán un comunicado.

Niñez

Durante la gestión de Chialvo murieron dos niñas en alojamientos que están bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En junio del 2022 la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de los defensores del pueblo Jorge Henn y Gabriel Savino, elevaron una nota al ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani. Le hicieron un pedido de informes sobre la actuación de la cartera frente a la muerte de una nena con discapacidad el 1 de abril en el hogar Santa Cecilia de Carrizale.

La adolescente fue enterrada sin que mediara una autopsia, según dio a conocer Página 12. Luego intervino una fiscalía que exhumó el cuerpo y la hizo sin arrojar resultados esclarecedores. Fue la hermana mayor de la nena -su única familia y a quien le hicieron pagar el entierro- quien manifestó sus dudas sobre los motivos de la muerte. También hubo un pedido de informes en la Cámara de Diputados para saber "si es verdad que en momentos previos al deceso se produjo una persecución a la menor por parte de uno o más operadores de la institución" y "si, una vez conocido el hecho, la Secretaría inició acciones judiciales en miras a esclarecer las circunstancias de la muerte". No respondieron.

El otro hecho cuestionado es la muerte de una niña, que estaba alojada en Casa Cuna, en el Hospital de Niños en diciembre de 2022. Los resultados preliminares de la autopsia no arrojaron resultados que den cuenta de una causa en particular sobre el fallecimiento. "Se les hace una revisión rápida en el Hospital de Niños y luego tienen su cuaderno sanitario y son atendidos por el centro de salud oficial de la zona. Ella lo tenía con sus vacunas y tratamientos médicos. No había ninguna enfermedad de base ni patología, pero por como se maneja esto, se presume que pueda haber alguna cuestión congénita no detectada", respondió Chialvo sobre este caso en LT10.

En los últimos tres años la gestión fue criticada por los propios trabajadores de la Secretaría por la calidad de las políticas públicas y por la tercerización de empleo en un rubro tan delicado como es la infancia. Algunas decisiones derivaron en renuncias en la cúpula que públicamente fueron argumentadas ante cierres intempestivos de programas y de alojamientos para mujeres y disidencias adolescentes. Actualmente bajo Niñez hay 790 niños institucionalizados, y más de la mitad tienen entre 13 y 17 años.