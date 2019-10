Femicidio de Ana María Alurralde: el cuerpo presentaba múltiples golpes

Este lunes al mediodía se llevó a cabo la audiencia imputativa por el crimen de Ana María Alurralde en la que se acusó a D. F. de 66 años de autor de homicidio calificado por el vínculo en contexto de violencia de género. Estuvieron presentes familiares de la víctima, entre ellos el juez Aldo Alurralde, que pidió la palabra para decir que no asistió como funcionario sino como hermano de Ana María.

"Mi pedido es de justicia, de esclarecimiento de los hechos. Ella era una persona dulce, buena y ahora me encuentro con esta situación", expresó ante el juez penal José Luis García Troiano antes que ingresara a la sala el ahora imputado. Además Alurralde relató que su hermana dejó un hijo. "Tuvimos que festejar el día de la madre con su hijo en un velorio. Estuvimos esperando tener noticias de ella. Esa desaparición fue un hecho tremendo", sostuvo. Al mismo tiempo describió que integró juicios de lesa humanidad relacionados a la última dictadura militar en el que también hubo casos relacionados a desaparecidos: "Ahora lo entiendo en carne propia. Siempre voy a estar pensando qué fue de esa persona, si está viva. No hay lugar dónde llevar una flor", lamentó.

Asimismo, anunció su deseo para que este caso sea un emblema, "un mensaje para las mujeres". Sobre signos que podrían haber alertado de un contexto de violencia de género, dijo: "A veces comienzan a ser manipuladas, a ser sumisas, a que su pareja decida con quien se encuentra y quien no y ante esa situación les digo cuidado. Para mi hermana es ya tarde pero ahora lo entiendo. Hay dos justicias, la del hombre y la de Dios, hoy espero la del hombre".

D. F. entró a la sala a los pocos minutos, con una campera gris de cuello alto y un pantalón oscuro. En su cara escondía la mirada hacia el piso detrás de unos grandes lentes. Con pelo corto, y una barba de tres días optó por no hacer declaraciones hasta la última parte de la audiencia. Escuchó la imputación de fiscalía con los ojos cerrados, con la presión de su mano izquierda sobre su rostro.

La fiscal Ana Laura Gioria leyó los hechos y los motivos por los cuales se imputó a D. F. A su lado estaba presente también el fiscal Gonzalo Iglesias. Se relató que llevaban más de 20 años de pareja y que la mujer, según la autopsia preliminar, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y en especial en su cabeza: "Traumatismo de cráneo. En dos lugares concretamente habría recibido golpes. En la parte occipital media y en la parte temporal izquierda que a criterio preliminar de la médica forense fueron las letales" . Gioria negó a UNO Santa Fe que el imputado haya confesado el crimen: "Lo que orienta a la fiscalía a ordenar su detención es una serie de evidencias científicas que a nosotros nos va a llegando en el trascurso del día sábado que desmienten el relato del imputado respecto de que nada había sucedido dentro del domicilio. Qué el se despertó y no la vio, esto fue lo que denunció. La evidencia recibida del laboratorio de la Policía Científica daba cuenta que hubo violencia dentro de la casa". Asimismo, detalló que la vivienda se encontraba a simple vista ordenada y limpia. También se descartó que haya denuncias previas por violencia de género de Ana María hacia el imputado.

"Ya habían sido alertados todos los mecanismos para dar con el auto. Se recibe un llamado sobre la existencia del mismo en determinado sector de la ciudad y una vez que eso trasciende sí existió una manifestación del imputado a una persona de su máxima confianza «yo puedo decirles donde está». En ningún momento dijo que había cometido el hecho, ni tampoco dijo cómo se la iba a encontrar, si con o sin vida, pero orientó la posibilidad de hallar el cuerpo. Esa fue la única manifestación del involucrado", agregó Gioria. Y describió sobre la evidencia a simple vista: "El laboratorio determinará si es lo que parece ser sangre, había algunas bolsas de consorcio, incluso rastros de cabello. El auto fue debidamente precintado y trasladado a la dependencia correspondiente".

En relación a la desaparición de Marta Romero en 1988, quien era ex pareja de D. F., Gioria dijo: "Fue algo que se tuvo en cuenta desde la fiscalía al momento de sumarlo de acuerdo a la evidencia que se iba recolectando. En relación a si se reabre la causa o no, vendrá el momento de dilucidarlo o ver si se puede aportar algo para determinar dónde está el cuerpo. Si el Ministerio Público de la Acusación toma conocimiento por parte de una fuente sobre dónde se encuentra el cuerpo por supuesto una investigación se tiene que hacer independientemente de que se puede accionar en contra de esta persona atentos al tiempo transcurrido".

Reclamó estar hacinado y dormir en un colchón en el piso

En los últimos momentos de la audiencia imputativa, D. F. le solicitó al juez que lo cambien de comisaría. Dijo haber mentido a otros presos sobre las causas de su detención, después de haber sido advertido por policías sobre qué decir para resguardarse. "Me dijeron que no diga que estaba por femicidio, por abuso, ni por nada de eso", argumentó y relató haberles dicho que había comprado un televisor robado por lo que si volvía al lugar se iban a dar cuenta y temía por su integridad física. García Troiano hizo lugar al pedido aunque aclaró que el alojamiento depende del Servicio Penitenciario.

"Es un hombre totalmente manipulador que llegó a esta violencia de género. Lamentablemente mi hermana, una persona muy buena que no concebía la maldad, de a poco fue dejándose llevar por su personalidad y la agenda se la llevaba él. Esto tiene que ser un mensaje a la sociedad. Que quienes estén en pareja no pueden tolerar a un hombre celoso, o a una mujer celosa. Siempre hay que estar con alguien que lo merezca a uno. Cuando se quiso ir ya era tarde. La Justicia tiene que actuar y llevar el mensaje hacia la persona que ha cometido ese delito, con todos los agravantes que da el Código Penal respecto de la situación. El hecho concreto es que mi hermana tenía la cabeza destrozada. Él no tenía ninguna lesión en su cuerpo", lamentó el juez Alurralde a UNO Santa Fe al finalizar la audiencia.