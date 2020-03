Imputaron al hombre que salió a correr en plena cuarentena

Un hombre de 46 años cuyas iniciales son CLD fue imputado esta mañana por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido en el decreto número 297 del presidente de la Nación. La atribución delictiva estuvo a cargo del fiscal Agustín Nigro y se concretó en una audiencia realizada en tribunales ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg.

"Yo no le tengo miedo a la muerte y si me muero, me muero yo", le había dicho a los policías que lo detuvieron. Hoy, Nigro le atribuyó la autoría del delito de violación de medidas para evitar epidemia en concurso real con desobediencia a la autoridad.

“Es un hombre que ayer a la mañana estaba practicando deportes en la costanera santafesina, más precisamente sobre Avda. Almirante Brown al 4200”, indicó el fiscal.

Luego de la audiencia imputativa, el hombre investigado recuperó su libertad y se le impusieron normas de conducta, entre ellas, la fijación de domicilio y la implementación de una aplicación en su teléfono móvil que permite tener control del lugar en el que está.