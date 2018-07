La abogada de Krinisky dijo que ya denunciaron a la madre que se llevó a su hijo

Alejandra Castro, la abogada de Gerardo Krinisky, el padre que pide la restitución de su hijo de ocho años que desde el viernes pasado está con su madre a partir de una decisión judicial que aún no estaría firme, salió a explicar en qué situación está el caso y adelantó que ya pidieron al fiscal que investigue si la madre cometió un ilícito al llevarse al niño.









En diálogo con UNO en la radio, Castro dijo: "A principios de 2017 tuvo lugar un pedido nuestro a favor de Gerardo básicamente una intervención de la autoridad pública de la Subsecretaría del menor (de la niñez) frente a las denuncias de la escuela a la que asistía el chico por presuntos maltratos y una situación de abandono por parte de la mamá".





• LEER MÁS: El pedido de restitución de un nene de ocho años a su padre moviliza a Candioti



"Cuando la Subsecretaría acredita lo que sucede en el colegio interviene rápidamente y le otorgan en enero en forma provisoria al papá el cuidado personal. Una vez que se restablece la actividad judicial nos toca a nosotros emprender un cuidado de forma definitiva, que es el proceso que actualmente está en trámite. Dentro de este proceso queda establecido un regimen de cuidado en favor del papá y un régimen de visitas a favor de la mamá", amplió la letrada.





"Todavía no está firme la sentencia", advirtió Castro sobre la decisión judicial del viernes pasado que le permitió a la mamá quedarse con el nene.





Por otra parte, la abogada aseguró que se desconoce el paradero del chico. "Lo único que sabemos hasta ahora es lo que nos dijo la policía que es que aparentemente se encontraría el niño en el sur del país con la madre y que en principio estaría próximo a volver. A ciencia cierta no sabemos donde se encuentra el menor ni el estado en el que se encuentra. En el sur la madre del nene supo tener familiares", aseguró.





Al ser consultada sobre si la madre tenia que avisar si se lo llevaba de la ciudad, Castro explicó: "Sí , tenía que avisar porque lo único que tenía la madre mientras no esté firme la sentencia era el régimen de comunicación con su hijo que le permitía tenerlo en su domicilio del día viernes a la tarde hasta el domingo a las 19. Entonces, si ella hubiera respetado esos días no habría ningún inconveniente pero, es mas, ella manifiesta en el expediente antes de la feria judicial que se iban a ir de viaje, pero no lo pudimos saber" porque eso se comunicó muy próximo al inicio de la feria.





"Fue un error gravísimo en el procedimiento por parte del personal policial. Porque proceden a notificar al papá cuando no tenían orden, como mucho menos tenían orden de ordenarle al padre que entregue al menor. Esto ocurrió bajo ciertas amenazas o presiones al papá y el accede. En realidad administrativamente es un error gravísimo de la policía", dijo y aseguró que se van a iniciar acciones contra los policías que actuaron junto a la madre.





Por último, la abogada aseguró que "ya se pidió que se corra vista al fiscal por un posible ilícito de la madre" al llevarse al niño sin una medida judicial en firme y aseguró que la situación debería quedar tal como estaba hasta la semana pasada, con el regimen de tenencia provisoria para el padre y el régimen de comunicación para la madre.