La carta de Nahir Galarza desde la cárcel

Una vez más la defensa de Nahir Galarza y el portavoz, Jorge Zonzini, acudieron a acciones que están fuera del expediente para defender su teoría que la joven de Gualeguaychú asesinó a Fernando Pastorizzo en una reacción a la violencia de género.





En la tarde de este miércoles Zonzini envió a UNO dos informaciones que están relacionadas. Una que hizo una presentación en el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) para que intervenga en el proceso judicial y se logre establecer la supuesta violencia de género que Pastorizzo efectuaba sobre Nahir Galarza.





La segunda, fue una nota que Nahir le escribió de puño y letra a la titular del organismo nacional que defiende a las mujeres, para que asista a Gualeguaychú a entrevistarse en la celda con la imputada del homicidio calificado.





Pedido de intervención

Zonzini informó a UNO que presentó una solicitud en el Instituto Nacional de la Mujer -INAM- y a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género -Consavig-, para que se intervenga ante la supuesta inacción del fiscal.





El polémico manager y la defensa de Galarza entienden que "no se quieren estudiar las pruebas" del expediente. "Cada organismo tiene la misma evidencia que tiene el fiscal; 150 mensajes e hostigamiento y violencia de género desde el 28 de junio de 2015 hasta el día del suceso trágico de la víctima hacia Nahir; a eso se le suman los mensajes por whatsapp, más todo el proceso de los testigos, que dejan en claro de que no hay un entendimiento de lo que es la violencia de género. El caso de Nahir encuadra, porque a pesar de haberle dicho en reiteradas ocasiones que no a Pastorizzo, a pesar de que lo bloqueaba, había sido su primer novio y tenía una capacidad emocional mucho menor a la intelectual".





Zonzini, una vez más atacó al fiscal Sergio Rondoni Caffa. "El sigue sin estudiar el contexto de la relación entre la joven y la víctima: La ley dice que para elevar a juicio hay que estudiar todo el contexto del cuadro del homicidio, pero acá hay un fiscal que desde el primer día dice que se va a una cadena perpetua y que tiene comprobado el vínculo, cuando no es así. Cuando se le presentan las pruebas de Twitter, dice que hay que ir por Criminalística. A favor de Pastorizzo, no hay nada, los testigos solamente lo complicaron, porque contaron que era violento".





La carta de Nahir

En tanto, un rato más tarde, Zonzini envió material periodístico, donde él alerta que de puño y letra, Nahir escribió una carta a la responsable del INAM, Fabiana Tuñez. En la misma ella hace saber que le gustaría entrevistarse con la funcionaria nacional en la misma celda, para contarle su verdad sobre el hecho por el cuál está con prisión preventiva.





Jugar con fuego

UNO consultó en la tarde al fiscal Sergio Rondoni Caffa sobre estas ultimas acciones de la defensa y del manager. El funcionario prefirió no responder a los ataques personales, por entender que "si este señor me ataca a mi, y no a la investigación, a la causa o al expediente, quiere decir que estamos muy bien".





"Mi trabajo es buscar la verdad y tenemos sobrados elementos para apuntalar las sospechas fundadas en la persona de la hoy imputada. Estoy trabajando en la parte final de la investigación, esperando algunas pocas medidas más y disponer la elevación a juicio", explicó el fiscal.





En tanto, desde las querellas no se descartaba analizar la situación de la defensa de Nahir. En el medio de la causa, el juez de Garantías Mario Figueroa alertó que restringía a las partes las difusión del expediente.





Se hizo saber a UNO que los abogados defensores estarían jugando con fuego y muy cerca de incurrir en desacato, no solo en la difusión de material que no está autorizado por el juez, sino que al mismo tiempo se hizo público en los medios por parte del manager, problemas de índole privado de Nahir que "si son una vulneración de su derecho a la privacidad", tal es le caso de situaciones ginecológicas y problemas de salud, como otros aspectos de su vida que deberían resguardarse por tratarse de una mujer.