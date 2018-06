La causa de Lucas Ayala, asesinado por no querer vender drogas, ya tiene fecha de juicio

A dos años de haber sido acribillado a balazos Lucas Ayala, en Blas Perera y Perú , el próximo 30 de julio, en los tribunales provinciales, se iniciará el juicio oral y público que tiene como imputada a una pareja, acusada de la ejecución que le costó la vida al joven de 23 años el 21 de abril del 2016.





El debate estará compuesto por un tribunal pluripersonal a cargo de Eduardo Pocoví, se desarrollará durante siete jornadas y culminará el 8 de agosto, a las 14, en el subsuelo tribunalicio. La parte acusatoria estará a cargo de la fiscal del área de homicidios, Cristina Ferraro, mientras que la defensa de los imputados, Fernando "Cuca" Díaz (41) y Laura D'Angelo (32), tendrá a los abogados Germán Corazza y Juan Aguilar.





En la audiencia preliminar al juicio, la fiscal Ferraro ya anticipó que solicitará la pena de prisión perpetua para los dos acusados que llegan a la instancia de juicio imputados como autores penalmente responsables de " homicidio calificado por el uso de arma de fuego".





Díaz llegará al juicio también acusado de intento de homicidio, –por un hecho ocurrido diez días antes al asesinato de Lucas Ayala–, en Blas Parera al 6900 donde habría disparado a un joven. La víctima de ese violento episodio, ocurrido cerca de las 19, recibió un balazo, de tres efectuados, y debió ser trasladado al Cullen donde lograron salvarlo.





El móvil

Cristina Centurión, la madre de Ayala indicó a UNO Santa Fe que el móvil del crimen de su hijo fue porque se negó a vender estupefacientes para Díaz, el cual oficiaba como "prestamista".





"Mi hijo me dijo que lo querían matar porque se negaba a vender droga para él", destacó la madre del joven fellecido que prestará su testimonio en el futuro debate. "Díaz era prestamista y mi hijo cobraba para él. Quería que mi hijo venda droga para él y él dijo que no, que no iba a vender", detalló.





"Un día vino y me amenazó a mí. Yo estaba sentada con una de mis hijas y vino y me dijo «yo te lo voy a matar a tu hijo. Después no va haber problemas, mi hermano me va a sacar de la cárcel»", agregó Centurión, quien por el estrés sufrido desde la pérdida de su hijo llegó a perder su ojo derecho.





"Quiero que los condenen a los dos, no quiero que salgan", sentenció.