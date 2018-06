Las "cabañas de Sauce Viejo", el proyecto inmobiliario que planeó el "Zurdo" Villarroel

Un complejo de cabañas ubicado en Sauce Viejo, cuya propiedad sería de un argentino con residencia en España, fue uno de los últimos objetivos que intentó adquirir Sergio "Zurdo" Villarroel, el capo narco de Alto Verde, recientemente condenado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a nueve años de prisión efectiva como organizador del comercio de estupefacientes.





Esa frustrada operación forma parte de una investigación que se tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe y que es impulsada por el fiscal federal, Walter Rodríguez, por lavados de activos de parte de Villarroel y su pareja, Débora Vanina Flores, también sentenciada el pasado miércoles a cuatro años de cárcel.





Para la Justicia federal, el "Zurdo" y su pareja lograron establecer un patrimonio muy elevado, el cual no se justifica con las fuentes de ingresos expuestas. En este sentido, se estima que el patrimonio de ambos es de $10.615.020 basado en propiedades, automóviles y embarcaciones adquiridas mediante el actividad del narcotráfico.





Dicha causa ya cuenta con un procesamiento dictado el 28 de septiembre del 2017 por el juez federal Nº 2, Francisco Miño. En el mismo se encuentran bajo la lupa Villarroel y su pareja y otros dos operadores inmobiliarios, Jorge L. y Graciela B., de la firma Habitar Negocios Inmobiliarios.





Para el magistrado de primera instancia, Jorge L. y Graciela B., motivados por el cobro de comisiones, "participaron activamente en la gestión comercial para lograr la adquisición, almacenamiento, venta y cobro de distintas operaciones correspondientes a bienes que tuvieron origen en utilidades provenientes de narcotráfico y que integraron el patrimonio de Sergio Norberto Villarroel y Débora Vanina Flores.





La operación

Las tratativas de las cabañas de Sauce Viejo comenzaron en 2015, cuando Villarroel le manifestó a Jorge L. sus intenciones de comprar el complejo. El mismo se encontraba a cargo de un hombre, identificado como Ricardo G., apodado "Chacra", quien según constató la pesquisa, es un argentino que desde hace al menos 40 años reside en España.





Esa operación rondó los 500.000 dólares y según pudieron detectar los investigadores, iba a ser abonada por Villarroel con un conjunto de bienes que eran de su propiedad: dos camiones, una lancha, vehículos marca BMW y Toyota Hilux, un tractor, un departamento ubicado en el partido de San Martín, en provincia de Buenos Aires . A su vez, se había pautado que el resto del dinero que faltaba iba a ser abonado en cuotas fijas y moneda estadounidense.





Tras la detención de Villarroel, el 10 de diciembre del 2016, la investigación por lavado de activos no logró detectar si aquella transacción logró establecerse realmente, ya que según manifestó Jorge L., en su indagatoria ante el juez Miño, que "luego de un mes, nos enteramos por comentarios que la operación la habían realizado entre ellos dos, con la propuesta como la habíamos hecho pero sin nosotros...".





En este sentido, los dichos del operador inmobiliario indicaron que Villarroel y "Chacra" pudieron llevar adelante su operación comercial pero dejando de lado a los intermediarios, aunque quedaron las sospechas, en los investigadores, si esa transacción se concretó o quedó en instancia de tratativas.





En tanto, los interrogantes se hicieron fuertes luego de que en un allanamiento realizado en un domicilio de Bulevar Gálvez al 1700, se logró secuestrar una carpeta que contenía un sobre –el Nº 8– identificado como "Reserva Compra de Inmueble", donde se detectó que una de las operadoras inmobiliarias recibió una suma de 15.000 dólares.





Aquel documento sostenía expresamente que Villarroel se comprometía a "adquirir en las siguientes condiciones: a) Precio total U$S 500.000 (Dólares quinientos mil). b) Pago de la siguiente manera: 1. Entrega de U$S 50.000 (Dólares cincuenta mil).- 2. Un departamento en Mathew 1720, Partido de San Martín, Buenos Aires. Valor U$S 70.000 (Dólares setenta mil).- 3. Un Camión Volkswagen 18310, Dominio FKC479, Modelo 2004, con Batea OMBU 2012.- 4. Un Camión IVECO 17250, Dominio KNI617, Modelo 2011, con Batea HERMANN 2011.- Valor U$S 100.000 (los dos vehículos). 5. Entrega U$S 70.000 Junio 2016. 6. Entrega U$S 70.000 Diciembre 2016. 7. Entrega U$S 70.000 Junio 2017. 8. Entrega U$S 70.000 Diciembre 2017".





Camiones, autos y embarcación

Por fuera de esa operación que genera interrogantes en torno a si se concretó o no, la investigación por lavado de activos tiene bajo la lupa que entre el 21 de junio de 2011 y el 10 de diciembre de 2016, el "Zurdo" y Flores pusieron a circular en el mercado legal bienes adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico. Para los pesquisas, esos bienes lograron ponerse en circulación por medio de Jorge L. y Graciela B.





En este sentido y de manera detallada, los inmuebles involucrados en la causa son: uno en calle Juan Díaz de Solís al 1500 de la localidad de Sauce Viejo (donde se encontraba "el galpón"); otro en Calle del Sol al 3100 del barrio Villa California, en San José del Rincón; y un departamento en calle Matheu, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. A su vez, existen sospechas de que Villarroel haya tenido una propiedad ubicada en el country Los Molinos de Santa Fe.

En cuanto a los automóviles, la causa tiene contabilizados: un tractor marca John Deere 2850 100 HP; un Mercedes Benz, una Ford Ecosport, dos Toyota Hilux, dos BMW, un Citroën C3, un Suzuki Gran Vitara, un Honda Fit, Renault 18.





En tanto, también se encuentran siendo investigados los camiones marca Volkswagen 18310 dominio FKC479, modelo 2004 con batea Ombú 2012 y otro marca Iveco 17250, dominio KNI617, modelo 2011, con batea Hermann 2011. Además, también forma parte del patrimonio una embarcación llamada "Chacra".





Por último, la causa tiene como punto clave la transacción que trató de realizarse para lograr adquirir el complejo de cabañas de Sauce Viejo, la megacompra que intentó o que concretó el "Zurdo" Villarroel.