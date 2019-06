Cuatro hombres y dos mujeres mayores de edad deberán cumplir normas de conducta en el marco de la investigación que se lleva a cabo por los ilícitos cometidos el pasado lunes en inmediaciones del barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe.

Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Susana Luna, en el marco de una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo hoy en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación que encabeza la investigación es Carlos Lacuadra, quien recordó que “a las seis personas se les atribuyeron los delitos de abuso de arma de fuego y tenencia indebida de arma de fuego”.

En tal sentido, agregó que “en el operativo policial que se realizó a raíz de los ilícitos, se secuestró un arma de fuego que es la que fue disparada desde una ventana del departamento en el que estaban las seis personas”.

“Con las evidencias que tenemos hasta el momento, solicitamos la prisión preventiva de los seis imputados, no obstante, y si bien la magistrada entendió que estaban acreditados los hechos ilícitos, sostuvo que no podían atribuirse a alguno de los imputados en particular. Por eso es que ordenó la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva”.

Lacuadra indicó que “desde la Fiscalía continuaremos con la investigación” y concluyó que “estamos aguardando el resultado de distintas pericias que ya se realizaron para tener precisiones acerca de lo ocurrido”.

Los seis investigados

Los cuatro hombres imputados son FDS de 20 años; MBC de 18; SDS de 28 y HJAS de 22. Por su parte, las mujeres investigadas a las que se les atribuyeron los delitos son MCG de 45 años y VMG de 24.

“Los delitos que estamos investigando fueron cometidos minutos después de las 14:00 del pasado lunes en inmediaciones de calle Crucero Ara General Manuel Belgrano de ka Manzana 2 del barrio Fonavi San Jerónimo”, precisó Lacuadra.

“Desde el interior de una vivienda ubicada en el primer piso, se realizaron disparos de arma de fuego hacia un grupo de personas indeterminadas que estaban frente al edificio”, agregó el fiscal.

Lacuadra agregó que “a raíz de lo ocurrido, llegó al lugar personal de la Subcomisaría Primera, quienes irrumpieron en la vivienda y prehendieron a las seis personas que fueron imputadas”.

En tal sentido, también informó que “del interior de la casa se secuestró un arma de fuego calibre 38 largo –de color negro, sin numeración visible, cuya aptitud para el disparo se tiene por acreditada– con dos proyectiles en su interior”.