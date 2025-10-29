Ordenaron la prisión preventiva del hombre investigado como autor del femicidio de su expareja, Rosa Villagra

El imputado tiene 40 años y sus iniciales son S.A.F. La funcionaria del MPA también le atribuyó al hombre investigado haberle provocado lesiones a la hija de la víctima fatal.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 40 años e iniciales SAF que es investigado como autor del femicidio de su expareja, Rosa Gabriela Villagra Larrosa, cometido la semana pasada en la ciudad de Santa Fe. Así lo dispuso el juez Sebastián Szeifert en una audiencia que se desarrolló esta tarde en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal a cargo de la investigación de los ilícitos es Vivian Galeano. La funcionaria del MPA realizó la atribución delictiva y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad.

“El juez entendió que, con las evidencias que presentamos, logramos acreditar –en esta instancia procesal– la materialidad de los hechos ilícitos y la participación del imputado en ellos”, valoró la fiscal.

Galeano también subrayó que “más allá de que la Defensa pidió que se impongan normas de conducta alternativas a la prisión preventiva, el juez rechazó el planteo e hizo lugar a la medida cautelar de máxima, tal como la solicitamos desde la Fiscalía”. En tal sentido, la funcionaria del MPA puntualizó que “Szeifert hizo hincapié en la pena de prisión perpetua prevista en el delito de femicidio y también dijo que los riesgos procesales estaban latentes”.

Cuchilla

Galeano indicó que “alrededor de la 1:00 de la madrugada del martes de la semana pasada, el investigado saltó un portón que separa la vía pública y un pasillo privado y rompió la puerta de ingreso de una casa ubicada en el barrio Loyola Norte, donde residía su expareja”. Según relató en la audiencia la funcionaria del MPA, “sin el consentimiento de la mujer, entró a la vivienda”.

La fiscal señaló que “el hombre de iniciales SAF fue hasta una habitación en la que estaban Villagra y una mujer que es su hija”. En tal sentido, resaltó que “el imputado le dio golpes de puño a su expareja, mientras ella trataba de oponer resistencia y su hija hacía lo posible por defenderla”.

“Luego, el imputado fue a la cocina de la vivienda, agarró una cuchilla y, tras forcejear con las dos mujeres, las atacó con el arma blanca”, afirmó Galeano. “Villagra Larrosa falleció a causa de la agresión, mientras que su hija sufrió una herida en la mano”, especificó.

En la audiencia de esta tarde, la funcionaria del MPA hizo hincapié en que “el imputado actuó con la clara intención de quitarle la vida a Villagra, contra quien ejercía violencia de género física y psicológica desde hacía tiempo”. Al respecto, precisó que “tenían una relación desigual de poder, signada por insultos y maltratos de él hacia ella”.

La fiscal Galeano le atribuyó al hombre investigado la autoría del delito de homicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio). A su vez, le endilgó la autoría de lesiones leves dolosas agravadas (por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género) en perjuicio de la hija de la víctima fatal, y violación de domicilio.