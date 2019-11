Quedó firme la sentencia para los dos enfermeros por el caso Daiana Buratti

El pasado 27 de septiembre y en lo que fue un juicio abreviado, los enfermeros Manuel Mora y Adriana Sanmartino acusados de mala praxis y provocar la muerte de Daiana Buratti, acordaron una pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación de la profesión, según lo aseguró el fiscal Omar de Pedro junto a Claudio Torres Del Sel y los padres de la pequeña, Leandro y María, en una conferencia para dar más precisiones del caso.

"Las condenas que rondan estos delitos en todo el país son de tres años en suspenso, pero en muchos casos, por el beneficio de la duda se da la absolución. Con los elementos que había en la causa y porque la familia lo pidió, negociamos la pena que comunicamos anteriormente y que ya quedó firme", aseguró el fiscal.

En cuanto a la cantidad de años que se logró en la condena, por la muerte de una niña "parece que fuera poco, pero desde la parte técnica es lo que podría lograr en el juicio", remarcó.

Hicieron hincapié en que tanto el secuestro del saché que contenía potasio, como el que se le colocó a Daiana y estaba siendo suministrado a otro menor, fueron la clave para poder elevar la causa a un juicio abreviado. Además los mismos enfermeros se hicieron cargo de su accionar.

daiana Buratti 2.jpg Imagen ilustrativa UNO Santa Fe

Falta de apoyo

Por su parte, Claudio Torres del Sel, abogado y querellante de la causa por parte de la familia de Daiana remarcó: "Hubo cero colaboración y aporte de pruebas por parte de las autoridades del sanatorio y también falta de apoyo para con los padres. Si tal vez los hubiesen convocado y aceptado el error, aun siendo fatal, el apoyo moral de la familia hubiese sido vital hasta para, no llegar a juicio".

Al igual que De Pedro, dijo que el acuerdo al que se llegó fue justo y agradeció su colaboración en la causa ya que "se pudieron acelerar los tiempos y lograr una condena".

Victoria agridulce

Leandro Buratti, aseguró: "Si bien lo logrado es una victoria agridulce, sí estamos conformes en haber logrado la inhabilitación para los dos enfermeros, quienes trabajaban en el Hospital de Niños y así evitar que le puedan hacer daño a alguien más".

"Desde que murió Daiana siempre buscamos hacer visible nuestra larga lucha. No buscamos dinero a cambio, no nos importa. Queremos que esto no le pase a nadie más, así que podemos decir que celebramos lo logrado porque no sé qué hubiese pasado si en el juicio ellos quedaban libres", enfatizó.

Por su parte María, la mamá afirmó: "Fueron muchas las puertas que tuvimos que tocar, agradecidos por aquellos que nos dieron siempre una mano, pero lo que buscamos es que no haya ninguna otra Daiana en Santa Fe, que nuestro caso sea un puntapié inicial para que las cosas cambien, para que los responsables de un sanatorio hagan lo que se deba hacer en un caso de mala praxis. Hoy nosotros después de cinco años de lucha estamos satisfechos de poder decirle a nuestra hija que los responsables de su muerte fueron juzgados".

daiana Buratti 3.jpg Imagen ilustrativa. UNO Santa Fe

El caso Daiana

La muerte de Daiana Buratti sucedió el 28 de agosto del 2014. La nena de cinco años había sido internada en el Instituto del Diagnóstico tres días antes del hecho, tras padecer una infección urinaria. Desde aquel entonces fue asistida por médicos y enfermeros hasta su fallecimiento.

Luego de conocer la triste y lamentable noticia, sus padres denunciaron ante la policía una presunta mala praxis de parte de los profesionales que asistieron a la niña en el sanatorio.