Quedó en prisión preventiva al cura Néstor Monzón

El fiscal Alejandro Rodríguez confirmó a UNO Santa Fe que el cura Néstor Monzón quedó en prisión preventiva este viernes luego de tres horas de audiencia en el Juzgado de 1° Instancia de Reconquista. El eclesiástico fue condenado este miércoles a la pena que pidió la querella, 16 años de prisión, por ser autor material de abuso sexual gravemente ultrajante a una nena y un nene de tres años en la parroquia "María Madre de Dios". La jueza que actuó fue Norma Senn.

El miércoles al finalizar la sentencia familiares y allegados que agredieron al periodista Gustavo Raffin con un golpe en la cabeza. Además insultaron a los abogados querellantes. Hoy, golpearon por la espalda a otro periodista, Leonardo Rolón, con un objeto contundente cuando se retiraba de hacer su cobertura en el Juzgado. Aunque se encuentra consciente está siendo atendido por profesionales de la salud y una ambulancia tuvo que asistir al lugar de la agresión.

Tanto el fiscal Rodríguez como los abogados querellantes expresaron preocupación el miércoles por el peligro de fuga que implicaba en Monzón luego de conocida la sentencia.

Cabe destacar que los periodistas de la localidad manifestaron su preocupación por la decisión de la jueza Senn ya que la audiencia fue a puertas cerrada, y quienes hicieron la cobertura durante las dos semanas de juicio oral no pudieron presenciar la audiencia en la que se debatió acerca de las medidas cautelares a imponer al sacerdote Néstor Fabián Monzón.

Por su parte, Luciana González, abogada querellante, evaluó sobre la sentencia y el proceso judicial: "Fue atípico más que nada por esta circunstancia que no se había dado a nivel mundial porque se levantó el secreto pontificio. Tuvimos a un miembro de alta jerarquía como es un arzobispo que pidió que se lo releve de secreto de oficio para declarar en un tribunal secular y de esa misma manera lo hizo el juez de sumario canónico. Es más, Bergoglio cuando tuvo que declarar en el Juicio a las Juntas hizo que el tribunal se constituya en la sede del arzobispado, algo que nuestro arzobispo tenía la potestad pero renunció a eso y vino a sentarse como cualquier miembro de la comunidad". Además estuvieron presentes los abogados Andrés Guío y Andrés Ramseyer en representación de la nena.

"Creo que hubo pruebas más que suficientes que acreditaron que los abusos sucedieron y también la gravedad de los mismos. Utilizó el amor que se tenían los niños que son primos para poder perpetrar el hecho. Y hubo imágenes que no se van a volver a repetir. Las llamadas chicas de los pañuelos verdes aplaudiendo a un arzobispo y a un clérigo, estas cosas se vieron en el juicio. No cesaron en la lucha, siempre fue con respeto, de parte de las organizaciones feministas, de derechos humanos no hubo ningún tipo de atropello. De parte del sector del sacerdote Monzón no se puede decir lo mismo", apuntó la letrada a UNO mientras sostenía un rosario en la mano.

Y destacó que en el juicio canónico -una investigación interna que hace la Iglesia católica en casos de abusos- se determinó de manera unánime que Monzón era culpable.