En medio de una situación por demás compleja, Juan Darthés cumplió el 28 de octubre, 55 años. El transcurso de su último año fue caótico y uno de los más complicados en su vida tras la denuncia por violación que realizó en diciembre pasado la actriz Thelma Fardín ante la Justicia de Nicaragua, un hecho que lo llevó a volver a su país natal, Brasil, para evitar la condena social que sufrió en Argentina.

Luego de meses de tensión y alejado de los medios, hoy se filtró un nuevo audio del artista que le había enviado al estilista Rubén Orlando. "¡Qué lindo, Rubén! ¡Qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y saliste tan bien parado! Ojalá que tengamos la misma suerte y que pronto esté por allá", comienza a escucharse en el mensaje de WhatsApp que fue reproduccido en el ciclo "Pamela a la Tarde", que se emite por el canal América.

"Como decís vos: 'Las cosas se van a ir acomodando, el tiempo hace eso'. Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza", continúa Darthés. Y cierra: "Te mando un abrazo enorme, Rubén. Gracias de verdad por todo, porque hablaste antes y por este mensajito que me ayudó mucho".

Hace dos semanas, la Fiscalía nicaragüense falló a favor de Fardín y declaró al actor culpable del delito de "violación agravada". No obstante, Darthés presentó un escrito en el que se declara "inocente" y anunció que no se presentará a declarar. De esta manera, su estrategia fue declararse como "perseguido político" para evitar terminar tras las rejas.