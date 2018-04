Un manto de paz para La Brava: acordaron la perpetua para el femicida de Paola Gómez

Era la hora de la siesta en La Brava, una pequeña localidad ubicada a 28 kilómetros de San Javier. Paola Gómez se encontraba en su casa de pasaje Rubén Lockett. Estaba junto a sus dos hijos, en medio de la habitual tranquilidad que ronda al típico pueblo del interior santafesino. Pasaron algunos minutos después de las 16.30 cuando el galope de un caballo se escuchó. Era "Carlitos" Vignatti, un empleado rural de 40 años, quien montaba. Iba borracho, con ira y con ganas de golpear a Paola, su expareja y a quien no podía acercarse, según una restricción judicial que nunca cumplió.





Llegó a la vivienda, se bajó del caballo y con cuchillo en mano, ingresó. Sus hijos, los dos que tuvo con Paola en los 17 años que estuvieron juntos, huyeron asustados del lugar, mientras que la mujer, indefensa y aterrada, quedó dentro de su casa. Vignatti primero le gritó con todo la furia y le reprochó que haya andado con otros hombres. Luego, sacó su cuchillo y con dos puñaladas, una en la tráquea y otra en la zona pulmonar, le dio muerte a Paola, una víctima más de la violencia machista que no distingue edad ni clase social.





El episodio ocurrió el 12 de noviembre de 2016 y dos años después logró poner un manto de paz para sus familiares, luego de que esta mañana, en la Sala 1 del subsuelo de Tribunales, Vignatti acordara la prisión perpetua en el marco de un juicio abreviado celebrado entre la fiscal del caso, Rosana Marcolín; la querella, a cargo de Juan Sebastián Oroño y el defensor particular del imputado, Oscar Ferreiro.





El acuerdo se dio ante el tribunal pluripersonal conformado por los jueces, Jorge Pegassano (presidente), Nicolás Falkenberg y Eduardo Pocoví, quienes dentro de los plazos previstos –cinco días– deberán dictar la sentencia de prisión perpetua.





La máxima pena

Durante la audiencia, Marcolín detalló los dos hechos que le imputó a Vignatti. El primero, no haber acatado el mandato judicial dictado por el Juzgado de Familia de esa localidad, que establecía una orden de restricción de 200 metros para con Paola.





vignatti (3).jpg Las partes en el momento en donde se iba acordar la pena. UNO Santa Fe







Por otro lado, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó el femicidio de su expareja. A su vez, destacó que el propio Vignatti nunca tuvo conflictos con otras personas por lo que afirmó que toda la violencia siempre fue contra Paola. "Jamás tuvo una pelea que no sea con la víctima", indicó. En efecto, pidió la prisión perpetua. En la misma sintonía coincidió la querella.





En tanto, la defensa de Vignatti sostuvo ante el tribunal que no existe "otra pena para su defendido que no sea la prisión perpetua". Mientras tanto, advirtió que las autoridades deben comenzar a "escuchar a las mujeres cuando por primera vez reciben una cachetada".





Finalmente, Vignatti dio su conformidad con la pena establecida entre su abogado, la Fiscalía y la querella. "Sí, presto mi consentimiento. Pagaré mi error como pueda", afirmó ante el tribunal.





Por último, agregó: "Me arrepiento de lo que hice, si no hubiese estado borracho, no lo hubiese hecho".





Dolor y paz

Culminada la audiencia, el padre de Paola, Héctor Gómez, señaló en rueda de prensa su conformidad sobre la pena establecida entre las partes. "Estoy satisfecho por lo que este acuerdo prevé, que es la perpetua. La verdad que yo no creía en la Justicia", explicó.





vignatti (2).jpg En los próximos cinco días el tribunal debe homologar el acuerdo. UNO Santa Fe







"Fueron 17 años de calvario, de mala vida, de maltrato, de promesas –recordó. Mi hija era una buena mujer, que lo quiso. Era una linda mujer, que le dio dos hijos. O sea, yo no sé qué más queremos nosotros los hombres", se preguntó.





"Yo siempre pensé que mis hijos me iban a velar a mí y resulta que me salió al revés. Nunca pensé que iba yo a velar a uno de mis hijos", sentenció.