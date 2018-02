Video: reviví el momento en que Nahir le reclamó a la jueza la prisión domiciliaria

Frente a los defensores y a la jueza Angélica Pivas, quien presidió la audiencia en el Tribunal de Apelaciones de Gualeguay , Galarza de 19 años, pidió que en caso de que se rechazara la petición, quería conocer las razones de su determinación.





"¿En qué puedo entorpecer la investigación?" interrogó la joven a la jueza Pivas, y le manifestó: "Desde el primer día di todas las claves de mi celular". "Si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria", remarcó.





La joven, acompañada por sus padres, le dijo a la jueza que le "gustaría" que le dé "fundamentos para poder entender", porque dijo que no sabe en qué puede "intervenir en la investigación", ya que "ni siquiera" tiene teléfono celular.





Pivas confirmó la posición de la querella y la Fiscalía que rechazaron la solicitud de la defensa y reafirmaron el pedido de prisión preventiva en la Comisaría de la Mujer donde está alojada Galarza desde el 2 de enero por el asesinato de Pastorizzo de 20, cometido el 29 de diciembre en Gualeguaychú.





El abogado de la joven, Víctor Rebossio, había requerido que el plazo que le queda para cumplir su preventiva, que opera en marzo, se efectivice en su casa. Para fundamentar el pedido puso como ejemplo al hijastro de Sebastián Wagner, Gabriel Otero, quien fue absuelto en el juicio por el femicidio de Micaela García, cometido el año pasado en Gualeguay.





Por su parte, Rubén Virué, que representa a la madre de Fernando Pastorizzo, junto a la fiscal Martina Cerdés, rechazaron la solicitud del defensor y reclamaron al juez de Garantías que Galarza continúe en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú. Ya en enero, la Cámara de Gualeguay desestimó un pedido de esta naturaleza de los abogados de Galarza.

