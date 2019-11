Julieta Ortega está de novia con el ex de Florencia Kirchner

Julieta Ortega de 47 años y Camilo Vaca Narvaja de 33 años estarían iniciando un romance. Así lo revelan las publicaciones que ambos compartieron en Instagram.

El ex de Florencia Kirchner y padre de su hija Helena aparece en las fotos abrazando y besando a la actriz, mientras suena el tema "A primera vista", de Pedro Aznar.

camilo1.JPG

"Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré", dice parte de la canción.

La última relación de Ortega fue con el empresario Esteban Eskenazi, con quien salió de dos años.