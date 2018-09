Justicia por Rosalía Jara: hubo marchas en Santa Fe y Fortín Olmos

La Plaza 25 de Mayo en Santa Fe y la principal de Fortín Olmos fueron el epicentro de los pedidos de justicia por Rosalía Jara que movilizaron ayer a organizaciones sociales de Rosario, Santa Fe, Reconquista y Vera, además de representantes de partidos políticos, sindicatos y familiares de la joven que se investiga sea el cuerpo hallado hace unos días tras estar más de un año en condición de "desaparecida".





Aidé Jara, prima de Rosalía una de las oradoras de la tarde en Fortín Olmos, y en representación de la familia manifestó –de acuerdo a lo publicado por FM Vida: "No hay adjetivo que pueda calificar y encerrar toda la bronca que genera este desenlace, cuando hace apenas unos días desde la defensa del imputado acrecentaban la esperanza de hallarla con vida, presentando testigos falsos asegurando haberla visto con vida en Reconquista, al igual que decían que la mamá de Rosalía estaba al tanto de esto y esperaba cobrar dinero y por ello seguía con la farsa de la desaparición de su hija, que alguien nos diga cómo no sentir impotencia ante toda esta situación, cómo no salir a buscar responsables, y de hecho que los hay y muchos, de manera directa e indirecta, quienes tuvieron que ocuparse de la investigación para que todo se haga en tiempo y forma no lo han hecho".





"Ahora los familiares nos preguntamos, si se hubiera hecho esa tan anhelada geolocalización que se pidió desde un principio, quizás nos hubiese determinado el lugar preciso dónde buscar y encontrarla en otras condiciones, más allá de que el final hubiese sido el mismo, sin embargo tenemos que seguir luchando y pidiendo que se haga lo que se tenga que hacer en el menor tiempo posible y que se deje de hablar de meses, es una locura, pasamos por los peores momentos y ahora decimos basta, basta de tantas falencias y que el Estado se haga cargo y los resultados sean en el menor tiempo posible, solo eso pedimos", agregó.





Luego del acto, que en un momento se trasladó hacia el salón parroquial y luego retomó la marcha hacia la Comisaría Tercera culminando, como se lo hizo en otras oportunidades, en la garita donde se cree alzaron a Rosalía para hacerla desaparecer.





En la ciudad capital de la provincia la concentración se realizó frente a la Casa de Gobierno, donde un grupo importante de mujeres se agrupó para también hacer escuchar el pedido de justicia por la joven.