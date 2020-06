Kiko Salva: "Las uniones deberán agudizar el ingenio para un buen torneo".

El Torneo Regional del Litoral que organizan las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos está paralizado. La pandemia de coronavirus suspendió la disputa de dicha competencia interuniones, y su disputa es aún incierta. Como todas las instituciones deportivas, se frenó todo lo que es competencia, entrenamientos y cerraron los clubes.

En el caso de CRAI, que tuvo cambio de entrenadores, había realizado una exigente pretemporada, con concentraciones incluidas, pero a poco de comenzar el interuniones litoraleño llegó la disposición de las autoridades nacionales y provinciales de una cuarentena obligatoria, y allí todo quedó paralizado.

"Al principio al no tener la certeza de cuando empezaba la actividad por ahí la empezamos medio como creyendo que en dos o tres semanas o un mes volvíamos al ruedo. Pero como eso no se cristalizó, en un comienzo tuvimos muchos partidos virtuales, y mucha conectividad entre nosotros, realmente después fue un poco contraproducente" le dijo Héctor Salva a UNO Santa Fe.

El head coach del plantel superior del CRAI explicó que "No tener la certeza de cuando se empieza es como que tenés la zanahoria ya y no llegás nunca. Entonces al no tener fechas claras y objetivos, un poco aflojamos en la intensidad, pero si continuamos entrenando los chicos físicamente y se siguieron juntando. Pero ahora en un modo para mantenerse y hasta tener un poco de certeza sobre lo que pasa".

Kiko Salva fue claro al expresar que "El parate se tomó como una especie de balde de agua fría, porque ibamos a empezar sin público, se suspendió a un día de empezar el torneo. Veníamos con mucho entusiasmo, muy para adelante, con objetivos trazados de acuerdo a la planificación. Estábamos con muchas expectativas, el grupo estaba bien, se había terminado bien el año pasado, y nosotros lo único que proponíamos era una continuidad, tratando de mejorar lo que se había hecho".

Sobre que tipo de recomendaciones le habían dado a los jugadores, el coach Gitano sostuvo que "Fundamentalmente cuidar el aspecto físico, ahora justamente estoy en tratativas con el psicólogo deportivo, para ver que podemos hacer desde ese ángulo, para prepararnos para un eventual regreso de la actividad. Las recomendaciones fueron las normales, que el sentido común que este acontecimiento nos impuso, no más que eso, estar en contacto, y estar agazapados para cuando regrese la actividad estar bien preparados y enchufados. La verdad que nos invade la ansiedad de tener una fecha cierta de cuando empezaríamos".

Más expresiones desde la autopista

"En el club nunca se bajaron los brazos. Se aprovechó para terminar las dos canchas, como para practicar más cómodos. Recuperar algunas canchas que estaban bastante ajetreadas por los duros entrenamientos de la primera parte del año, y no se habían terminado de recuperar del año pasado. En el gimnasio hay una vuelta de tuerca importante, porque se cambió de lugar, y hay un lugar como corresponde a un club de rugby. A nivel deportivo los entrenadores mantuvimos muchas capacitaciones, y reuniones hablando de rugby. Tratando de ponernos de acuerdo en lo que vamos a implementar, planes de juego y otra cosas que surgen de las reuniones" expresó Kiko Salva de como estaban en varios aspectos en la entidad de la autopista.

En cuanto a cuando podría regresar la actividad rugbística, el ex entrenador del seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby manifestó que "No sabemos mucho más allá de lo que nos informan. En algunos lugares arrancarían como en Corrientes con el protocolo de la UAR como base, que nosotros decidimos no pasarle a los jugadores para no generarles expectativas que como al principio nos hicieron pasar de vuelta o mal. No sabemos nada de cuando se empezaría. Si tengo en claro que torneo se podría jugar de acuerdo a la cantidad de fines de semana que podrían quedar disponibles.

Sobre que tipo de Regional del Litoral se podría jugar, Kiko Salva explicó que "Hay que evaluar muchas cosas, cuantos fines de semana quedan, que depende que se puede hacer un buen torneo con quince a dieciséis fines de semana corridos. No se los compromisos que tendremos con los torneos nacionales, si hay que hacerlos y cumplirlos. Pero seguramente si se quiere cumplir van a ser meses de mucha intensidad, porque se habla de jugar entre semana las competencias nacionales. Me gustaría que el Regional se juegue de la misma manera".

Finalmente, sostuvo que "Sabemos que no es fácil que sea igual, no es imposible, hay que agudizar el ingenio, ver si se lo divide en zona norte, sur, o que grupos te tocan por sorteo así hay que viajar lo menos posible. Hay que pelear por una calidad intacta a la altura de los torneos que tuvimos años anteriores. Eso sería el mayor respeto a los jugadores, y que no lo veamos como un año perdido. Las uniones deberán agudizar los ingenios, y hacer un torneo que perjudiquen lo menos posible al jugador".