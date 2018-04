Kudelka daría un paso al costado en Talleres

El estratega que llevó a la T a lo más alto del fútbol argentino desde el Federal A, parece decidido a interrumpir su vínculo por distintas situaciones que fueron degastando su función.

El DT habló por Radio Suquía, el pasado martes 18, y dijo: "A esta altura me hubiese gustado tener definido mi futuro y la verdad que no lo tengo (...) "No depende de mí" (..) "entrar a una copa internacional no es condicionante para seguir".





Luego amplió en Radio Sucesos: "No sé quien se quejó y quien reclamó, no tengo idea. (...) No se puede dejar conformes a todos. Ahora tienen posibilidades, cuando termine el torneo, de elegir técnico. Son socios. No hay problema. Podrán decir que no les gusta Kudelka.. Traigan otro, no hay problema. Si están disconformes, soy el primero que me voy".

Después del partido contra Gimnasia (LP), subrayó: "No aprendo, no aprendo...sólo expresé mi situación interior. A veces hay que guardarse las cosas, pero con el ánimo de ser honesto y decir lo que siento, se generó un revuelo innecesario. Hablé con Andrés (Fassi) lo que tenía que hablar. Siempre acepté las formas institucionales. Yo sé cual es mi decisión".