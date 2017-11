La 7ª fecha de la B Nacional tendrá acción en Lomas de Zamora y Tucumán

Los Andes será local ante Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán ante Atlético de Rafaela en los dos partidos con los cuales comenzará esta noche la séptima fecha del certamen de la Primera B Nacional.





En Lomas de Zamora, Los Andes jugará ante los jujeños desde las 21, con el arbitraje de Guillermo González, mientras que en San Miguel de Tucumán, San Martín recibirá a Atlético de Rafaela, a partir de las 21.45 con Héctor Paletta como referí.





Argentino Agropercuario y Villa Dálmine son los inesperados punteros del certamen con 12 unidades, seguidos por Aldosivi, Brown de Adrogué y Quilmes con 11, Juventud Unida de Gualeguaychú con 10.





Los Andes (8) intentará cortar una serie de cuatro cotejos sin ganar en el estadio Eduardo Gallardón ante Gimnasia (7) que suma cuatro visitas sin derrotas. Ambos equipos necesitan ganar para acercarse a la zona de clasificación para el octogonal que determinará el segundo ascenso.





El DT del equipo jujeño, Martín Astudillo, hará un cambio en el plantel con respecto al que viene de perder ante Villa Dálmine con el ingreso de Enzo Serrano por Rodrigo Morales en la zona media. En Tucumán, San Martín (8) enfrentará a Rafaela (8).





El equipo tucumano, que dirige Diego Cagna, está invicto pero suma cinco empates seguidos, en tanto que Rafaela, que descendió la temporada pasada, no gana y no convierte goles hace dos jornadas. En San Martín está lesionado Matías García y Cagna esperará hasta último momento para definir la formación, en caso de no jugar lo haría en su lugar Juan Galeano, sumándose esta variante a las dos ya confirmadas de Franco Costa por Walter Busse y Sergio González por Nicolás Benegas.





En Rafaela habrá varias novedades, no estará Alexis Castro (fractura en la mano izquierda) e irá en su lugar Lucas Pittinari, Wilfredo Olivera (desgarro) será reemplazado por Franco Lazzaroni, por el sancionado Maximiliano Casa irá Mauro Albertengo, Oscar Carniello regresará al lateral derecho en lugar de Lucas Blondel y Enzo Copetti irá por Enzo Gaggi.