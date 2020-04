La Agrupación Glorioso 89 exige tomar decisiones

Este viernes la Agrupación Glorioso 89 emitió un comunicando en donde expresó su preocupación por la falta de decisión en el tema del reemplazante de Leonardo Madelón y a su vez le exigió a la dirigencia que encabeza Luis Spahn a que actúe con la premura que amerita el caso.

Comunicado

La inusual situación que atraviesa la humanidad, nos tiene a todos pendientes del desenlace. Empero, quienes poseen facultades para conducir deben adelantarse a los tiempos. Quienes aspiramos a asumir ese rol, tenemos el deber de señalar nuestras inquietudes y proponer soluciones.

En lo que atañe a nuestra querida institución, observamos con preocupación la pasividad de la CD y de su presidente, que a la luz de las declaraciones públicas propias y del Secretario Técnico parece acaparar todas las decisiones trascendentes en materia futbolísticas.

En ese orden de ideas, prolongar la decisión sobre la designación del nuevo Director Técnico del primer equipo, no parece ser una metodología apropiada y conveniente.

Si de economía se trata, resulta perfectamente posible acordar que el designado, devengue sus haberes a partir del reinicio de los entrenamientos. Ello posibilitaría que ya comience a trabajar en el conocimiento del plantel, a observar los futuros rivales, a pedir referencias, a conversar con el secretario técnico, con el DT interino, con el propio Madelón y, en general, a planificar el futuro. Son vastas las posibilidades de comunicación sin necesidad de incumplir con el aislamiento social.

Si se trata del perfil, creemos que debe apuntarse a un ex jugador del Club, consustanciado con los colores y demostrado cariño por el Club y capacidad de liderazgo, que los hay y con muchas ganas de trabajar por el bien de nuestro querido Unión.

Muchas veces se ha dicho y efectivamente es así, que en un fútbol tan competitivo como el nuestro, la diferencia está en los detalles. Pues bien, los primeros que deben trabajar en cada detalle son los dirigentes, para algo lo son.

Ya que no estuvieron a la altura de las circunstancias para evitar la renuncia de Madelón, cuya continuidad no pudo, no supo o no quiso mantener ésta Comisión Directiva, los unionistas esperan que en la búsqueda de su reemplazante no vuelvan a cometerse los mismos errores de veces anteriores cuando hubo que reemplazar a técnicos con sentido de pertenencia y con procesos exitosos.

La dirigencia exige compromiso, responsabilidad y mucha pasión. El amor popular que genera Unión obliga a mantener equilibrio entre la calculadora y los sentimientos. Sin embargo, vemos que lo único que prima son los fríos números –que así y todo no cierran– y que el único sentimiento que se manifiesta es de encono hacia la supuesta oposición.

Exhortamos a nuestra dirigencia y en especial al Presidente a que se ocupen del tema con la seriedad que requiere y, por un tiempo, haga una pausa en su constante diatriba contra las agrupaciones, que somos desde siempre, fuimos y seremos auténticos y orgullosos unionistas.