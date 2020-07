La ardua tarea que tiene por delante el presidente de Colón

José Vignatti aguarda la llegada a Santa Fe de tres futbolistas para sentarse a negociar personalmente la reducción de sus contratos. Ellos son: Luis Rodríguez, Rafael García y Lucas Viatri. En tanto que el cuarto futbolista es Brian Fernández (está en nuestra ciudad) quien a principio de este año firmó un contrato muy oneroso para la institución y la realidad indica que apenas jugó un partido.

El presidente sabalero es consciente que no están dadas las condiciones para seguir pagando esos contratos, que obviamente fueron firmados prepandemia. Incluso tres de ellos fueron en enero como los casos de García, Viatri y Fernández. Los dos primeros tienen contrato hasta junio del 2022, en tanto que el oriundo de Yapeyú hasta junio del 2023.

Por su parte, el Pulga firmó contrato en enero del 2019 por dos temporadas y media. En consecuencia, su vínculo finaliza en junio del 2021. Pero además hay otra cuestión a tener en cuenta y es que tanto García como Viatri no son de la preferencia del técnico Eduardo Domínguez.

image.png Vignatti intentará reducir los contratos del Pulga Rodríguez y Lucas Viatri.

La idea de la dirigencia en caso de no poder reducir el contrato, sería sellar la salida de estos jugadores, para aliviar la economía del club. Pero además porque en principio no tendrían chances de jugar. Domínguez tiene por delante recuperar a Fernández, al cual Colón le compró el pase en una cifra muy importante que no trascendió.

Y en el caso del Pulga siempre manifestó su deseo de cumplir el contrato con Colón, pero a su vez expresó que desea retirarse con la camiseta de Atlético Tucumán. Será un tema a analizar, porque el oriundo de Simoca percibe un sueldo muy alto y por ello le quieren aplicar una poda importante.

Sin dudas que será una tarea complicada para Vignatti, ya que esos contratos están firmados y en caso de que los jugadores no acepten existirá un conflicto judicial. Ya sucedió con Matías Fritzler quien intimó a Colón mediante una carta documento y no se descarta que se sumen otros reclamos. En los próximos días comenzará a tratarse este tema que lo obsesiona al dirigente sabalero. Por ello, no hay que descartar que algunos de estos futbolistas puedan marcharse.