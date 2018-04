La aterradora confesión del Pato Fillol sobre lo que vivió en la dictadura

El ex-arquero Ubaldo Matildo Fillol habló de la consagración de Argentina en el Mundial de 1978 y recordó que fue apretado y amenazado de muerte por los militares cuando tuvo que sentarse a negociar la renovación de su contrato con River.





"Fue en mi mejor momento, éramos campeones del mundo. La gente me preguntaba por el penal, la vuelta olímpica y el gol, pero yo la pasé mal. Había un militar que hacía y deshacía todo dentro de su ámbito y se metió en mi contrato. Era Alberto Lacoste", contó el Pato en el programa Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff.





Y siguió: "Un día me citó y puso su pistola arriba de la mesa. Me dijo que si no arreglaba el contrato con River me hacía desaparecer en 30 segundos y no me iban a encontrar nunca más".





La reacción, según comentó el mismo ex-jugador, fue casi infantil. "Yo era pibe, me reía, no le tenía miedo a nada. Pero tiempo más tarde, cuando cayeron los militares y empezamos a enterarnos del horror, comencé a tener miedo", repasó Fillol.