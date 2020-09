En medio de un escenario epidemiológico cada vez más complicado, el gobierno provincial ultima detalles junto al municipio y la Nación para restringir más actividades al menos durante dos semanas con el claro objetivo de reducir la circulación de gente en las calles y frenar el auge de contagios por coronavirus, que ya empieza a poner en riesgo el sistema sanitario. Según le confiaron altas fuentes gubernamentales a La Capital, la idea es “consensuar una estrategia que permita obtener el mayor beneficio sanitario con el menor impacto posible en la actividad económica”.

Los datos de la situación epidemiológica provincial fueron evaluados este miércoles en Rosario por la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, y sus pares de Gobierno, Esteban Borgonovo, y de Trabajo, Roberto Sukerman. Del cónclave también formó parte la vicegobernadora, Alejandra Rodenas.

Sobre la mesa de trabajo se resaltaron dos datos que encienden todas las alertas: el tiempo de duplicación de los contagios por el virus, que se viene acortando drásticamente y la ocupación de camas en el sector público, que en la ciudad ya supera el 65 por ciento.

“Si hasta ahora no se retrocedió de fase y no se restringieron más actividades fue porque el sistema de salud no se mostraba tan exigido, pero ya se presenta como necesario empezar a tomar otras determinaciones”, remarcó una de las fuentes consultadas.

La idea es poder avanzar en estas restricciones lo antes posible y los funcionarios trabajan por estas horas en la búsqueda de consensos entre los distintos niveles del Estado para poder llevarlos adelante. Lo que toma fuerza es la idea de restringir varias actividades durante dos semanas y no todas serán necesariamente económicas.

Lo que viene

Este miércoles la idea que rondaba insistentemente en los despachos oficiales era que los anuncios de las nuevas restricciones se oficializaran antes de este fin de semana, unos siete días después de que el gobernador tomó la decisión de restringir el horario de funcionamiento de los locales gastronómicos en las ciudades donde se está detectando un mayor número de contagios.

"Esta provincia fue una de las que primero empezó a reabrir actividades, aprobamos cientos de protocolos que nos permitieron ir hacia una reactivación en el marco de esta pandemia, por eso ahora estamos evaluando cómo proceder para causar el menor daño posible a la economía”, indicó un funcionario que tiene en sus manos la búsqueda de consensos para avanzar en las restricciones que se tomarán en conjunto con el gobierno nacional.

No obstante, aclaró que “no todas las actividades que se prevé restringir son económicas. Hay muchas cuestiones recreativas que también están bajo evaluación".

“El running y la práctica deportiva no preocupa tanto como la presencia de gente tomando mates cada domingo en los parques”, señaló.

Este cierre de más actividades durante un mayor tiempo, algo que prácticamente implicaría retroceder de fase, se sumará a las estrategias que ya se vienen implementando para evitar el colapso del sistema sanitario

Ayer, en tanto, la curva de contagios volvió a empinarse con un récord de 747 en toda la provincia

Así las cosas, hoy será un día de frenéticas reuniones en las más altas esferas de gobierno para delinear los anuncios de restricciones que se harían públicos antes del fin de semana.