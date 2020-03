En consonancia con las medidas adoptadas desde la Nación, el Ministerio de Educación provincial afirmó que las clases continuarán normalmente. Adriana Cantero, titular de la cartera santafesina, anticipó que se dispuso una “partida excepcional” para comprar productos de limpieza para las escuelas.

Cantero manifestó que “por ahora, las clases no se interrumpen. Vamos a estar muy atentos a lo que los expertos epidemiólogos vayan indicando en el día a día, según cómo se da la evolución de esta problemática”.

Además de disponer de la partida menciona, la titular de Educación provincial destacó: “Estamos trabajando con algunas instrucciones que el Ministerio de Salud nos está dando para que se instale en la rutina escolar el cuidado necesario”.

La funcionaria detalló a medios locales, que a partir del lunes, en las escuelas se debe instalar una rutina de lavados de manos, cuidado de la limpieza de los pupitres y estar atentos por si aparecen síntomas.

Por último, consideró la posibilidad de darles tarea on line a los alumnos que hayan estado en zonas de riesgo: “Así como tenemos una norma que justifica la inasistencia, también tenemos indicaciones para las escuelas , que pueden dar tareas para que los chicos realicen on line”.

Desde la Nación

En una reunión mantenida ayer, los ministros de Educación, Nicolás Trotta y de Salud de la Nación, Ginés González García, resolvieron que las clases se seguirán dictando con normalidad.

A partir de las recomendaciones del equipo de expertos que integra el Comité Interministerial, se resolvió no suspender la escolaridad por el momento, como así también se estableció un protocolo de actuación preventivo para aplicar en caso de requerirse el aislamiento, producto de la confirmación o sospecha de un resultado positivo.

La reunión se realizó ayer y participaron autoridades del Consejo Federal de Educación (CFE) en representación de las 24 jurisdicciones, directivos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y representantes de los sindicatos docentes, para acordar un trabajo conjunto de prevención del coronavirus.

Tras el encuentro, el ministro Trotta, resaltó: “Asumimos el compromiso de llevar tranquilidad a la sociedad de que la continuidad escolar es, al día de la fecha, la mejor medida para resguardar la salud”.

En tanto, González García explicó: “Suspender las clases tiene un impacto social grande y no tiene efectos considerables en la salud, dado que hasta ahora no tenemos casos autóctonos, sino importados. Los chicos no son un grupo vulnerable. Y si no van a la escuela, aumenta el riesgo para los adultos”.