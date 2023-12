Cómo evitar intoxicaciones por ingesta de alimentos durante las fiestas de fin de año

Destacó además, que “estos puntos son los primordiales a la hora de mantener los alimentos inocuos, como así también, el lavado de manos con agua segura y jabón antes y durante la elaboración de las comidas”.

Algo importante a tener en cuenta es que los alimentos pueden no presentar signos de mal estado a simple vista, ya que la apariencia no determina si están en condiciones o no, de consumirse.

image - 2023-10-06T122747.469.png Habrá expendio de alimentos agroecológicos 100 por ciento a granel.

“En épocas de calor los consumidores estamos expuestos a diferentes peligros que pueden generar desde un momento incómodo o de dolor, hasta una enfermedad mayor, pero con pequeñas modificaciones en las formas de manipular los alimentos podemos evitar contraer enfermedades que nos impidan celebrar”, concluyó el secretario de Assal.

Estas recomendaciones formaron parte de una capacitación gratuita que brindaron el 22 de diciembre profesionales del área de Capacitación de la Agencia: la licenciada en Nutrición, María de los Milagros Elli; y el licenciado Alejandro Gibert.

Contó con la participación de 130 personas que acompañaron a distancia desde diferentes puntos del país: Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Córdoba, entre otros.

