En una emotiva ceremonia, los alumnos y alumnos de 4º de toda la provincia prometieron lealtad a la bandera en el acto realizado en el propileo del Monumento Nacional a la Bandera en la cuidad de Rosario. Fue la previa del que será mañana el acto central por el Día de la Bandera, y en donde se conmemorará el 200º aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. El acto fue encabezado por el gobernador Omar Perotti y por el intendente Pablo Javkin

Fue el intendente de la ciudad del sur provincial Pablo Javkin quien abrió la inusual ceremonia, sin la presencia de alumnos: "A esta altura del mes este Monumento siempre está lleno de chicos en el homenaje más grande que se le puede hacer a Manuel Belgrano, que es venir y prometer lealtad ante su legado, la bandera celeste y blanca. Es un año particular y este homenaje tiene otra forma, pero no pierde la esencia ni el valor ni lo que en el corazón nos mueve. Muchos de hoy van a estar conectados para prometer lealtad a la bandera. En cada uno de ustedes hay un Manuel y una Catalina, quienes nos dejaron un legado, no sólo en un pedazo de tela celeste y blanco sino el legado de trabajar juntos y unidos"

"Ese legado es, sobre todo, lo que nos da la mirada hacia el futuro. Este año el compromiso es cuidarnos y que cuidemos a los más grandes, y si todos nos cuidamos, el año que viene el homenaje será con el Monumento lleno de ustedes y con la bandera más grande del mundo portada por miles de rosarinos".

Luego, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, se dirigió especialmente a los chicos y chicas de 4º grado de toda la provincia "que aún estando en la distancia están juntos en este momento con sus corazones. Es una larga cadena de corazones que laten juntos en toda la provincia. Hoy estamos de fiesta porque prometer lealtad a la bandera y es un gesto importante. Prometer es comprometerse. Nos comprometemos a recibir la posta de un grande, que fue grande en sus sueños, en su capacidad de lucha, en su generosidad, en su entrega por dejarnos una patria libre".

acto bandera Monumento02.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

Posteriormente, los actores que representan a Manuel Belgrano y a Catalina Echevarría de Vidal, la mujer que cosió la bandera a pedido de Belgrano, tuvieron mucho para decir. Manuel se refirió a las baterías Libertad e Independencia, a la bandera y su significado para la causa de la libertad: "Nuestro soldados luchaban con una bandera que no era propia, porque era la española y era de nuestros enemigos..." dijo, siendo interrumpido por Catalina quien recordó que "por eso él empezó a soñar con nuestra bandera. Recuerdo que se debatió un largo rato sobre cómo debían estar dispuestas las franjas. Le sugerí que horizontales y dispuestas en partes iguales serían más acorde con los ideales de nuestra lucha"

acto bandera Monumento03.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

"Y fue así que el 27 de febrero de 1812 a las 6 de la tarde mandé a izar por primera vez la bandera nacional. Siendo preciso enarbolar bandera, la mandé hacer celeste y blanca...", y luego se dirigió a los alumnos: "Por lo que les hemos contado, yo, el coronel Manuel Belgrano, estoy muy emocionado de que sean hoy ustedes las niñas y niños del 2020, que prometan por esta bandera de todos y todos los argentinos. Prometer es poder decir toda la verdad con el corazón. Por eso prepárense para la promesa".

Por último, el gobernador Omar Perotti tomó la palabra y destacó la presencia de todos "en un lugar simbólico, que ha protagonizado muchos momentos de nuestra historia y hoy protagoniza nuestra promesa virtual en el año de Belgrano. Conectados todos los niños y niñas de cuarto grado de distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Hoy, estando lejos, estamos cerca, estamos juntos en una promesa. Que todos nos cuidemos de la misma manera, con las mismas consignas, manteniendo la distancias, usando tapabocas".

El gobernador planteó la necesidad de apelar a la solidaridad y les recordó a los chicos de 4º grado que "ustedes nos enseñan todos los días a construir el futuro, han sido héroes y heroínas de la solidaridad, ayudando en sus casas, cumpliendo con la educación a distancia, con el aislamiento, aprendiendo de nuevas formas. La patria es nuestra casa, nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros suelos, nuestra diversidad, nuestra gente. Soñamos con una patria justa, libre y soberana, que abrigue a todo y a todas, como lo soñó Belgrano".

"Por eso -continuó el mandatario provincial- los invito a que prometamos amarla y cuidarla. Nadie cuida lo que no ama. Frente al río Paraná y sus islas, uno de los humedales más importantes, prometemos proteger nuestra casa común, preservando el ambiente, la diversidad y el paisaje, y aportando a la construcción del desarrollo sostenible para quienes lo habitamos hoy y a las generaciones futuras. En este mismo lugar, en estas mismas barrancas, Belgrano, ejemplo de patriotismo y humildad, nos legó una bandera que nos une".

"Alumnas y alumnos de 4º grado de la invencible provincia de Santa Fe, ¿prometen cuidar, amar y defender a la bandera de la patria", fue la pregunta esperada de Perotti y a pesar de la distancia, el grito de "¡sí, prometo!" se escuchó bien fuerte en el Monumento .