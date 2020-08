En toda la provincia 200 menores de 19 años se contagiaron de coronavirus

Los bebés, niños y adolescentes pueden adquirir coronavirus, de eso no hay dudas. De hecho, en Santa Fe 200 de los casos confirmados (el 9 por ciento) corresponden a menores de 19 años.

De los 200 chicos contagiados en territorio provincial, según la información oficial, 7 tienen menos de un año; 25 menos de 4 años; 29 entre 5 y 9 años; 53 entre 10 y 14 años y 86 entre 15 y 19 años

Casi todos cursaron la enfermedad con síntomas leves como dolor de garganta, tos y fiebre, y por pocos días. Muchos fueron asintomáticos y se conoció su situación porque eran contacto de algún adulto que dio positivo y se les hizo el hisopado por protocolo.

La médica rosarina Gabriela Ensinck, infectóloga, secretaria del comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, explicó a La Capital que los chicos "se contagian como se contagian los adultos, pero tienen síntomas más leves y por eso pasan más desapercibidos. En general, los que presentan síntomas se recuperan en pocos días, más rápido que un adulto", agregó.

• LEER MÁS: Hay 315 personas aisladas por coronavirus en el departamento La Capital

De todos modos, esto no es motivo para no cuidarlos del coronavirus, aclaró la especialista. "Los chicos deben cumplir con las medidas de protección. Si salen tienen que llevar barbijo, mantener una distancia de dos metros con otras personas que no son convivientes y lavarse las manos en forma frecuente", remarcó.

Además, los menores pueden no presentar señales de estar contagiados y transmitir la enfermedad a un adulto mayor, por ejemplo, que tiene mayor riesgo, o a adultos jóvenes o pares que tengan enfermedades previas que pueden ver complicada su situación.

Respecto del uso de barbijos, la infectóloga recordó que deben utilizarlo después de los 6 años (ya que antes muchas veces no pueden manifestar con claridad si están respirando correctamente con el tapabocas puesto) y no se aconseja en absoluto su uso en los menores de dos años.