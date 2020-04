A pesar de que la curva de contagios se mantiene estable, la cuarentena que se extenderá a partir del lunes 27 de abril hasta el 10 de mayo seguirá casi sin modificaciones en la provincia de Santa Fe. No pasará lo mismo en otros distritos del país (siete en total), donde se empezarán a flexibilizar actividades para ir retornando en forma gradual a lo que los expertos llaman la "nueva normalidad".



Las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza ya cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández para que se autoricen el ejercicio de la actividad de abogados y contadores, junto a cualquier otra profesión liberal que tenga título habilitante. También se habilitará la construcción en obras privadas, que según los cálculos del secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, alcanza al 75 por ciento de la actividad nacional.

Esta situación, por ahora, no incluye al territorio gobernado por Omar Perotti.

"Al margen de las clases que sabemos que no se reanudarán en las escuelas por algún tiempo más; los espectáculos y reuniones públicas o privadas, el comercio con público en locales y la circulación sin autorización, todas las actividades están siendo sometidas a constante análisis para ver cómo sin salir del aislamiento ni flexibilizar riesgosamente las medidas de higiene, distanciamiento y protección se pueden ir poniendo en marcha actividades económicas. Ahora estamos evaluando como está comenzando a resultar el comercio minorista con venta on line y esperamos poner en marcha las obras de construcción de envergaduras que no importan grandes desplazamientos de personas. Esto es lo que hay que evitar: el desplazamiento y la aglomeración de gente". Así respondió ayer una alta fuente de la Casa Gris cuando diario La Capital consultó respecto a qué actividades propondría Perotti para que se estudie su apertura cuando volviese a conferenciar con sus pares y el presidente de la Nación para evaluar la extensión de la cuarentena para la segunda quincena de mayo.

"El gobernador ya lo anticipó el miércoles (por anteayer) cuando recibió al ministro Agustín Rossi. El sigue apoyando la persistencia del aislamiento obligatorio y preventivo", agregó la fuente gubernamental, y reveló que todos sus pares comparten esa postura.

Para la Casa Gris ya era un hecho ayer la extensión de la cuarentena que se resolvería en breve y se especificó que todos los gobernadores han llevado al jefe de Gabinete numerosas actividades para que se analice las posibilidades de su autorización.

"Por tal motivo no tiene sentido estar preguntando por actividades que ya otra provincia puso en agenda y se está analizando. Por supuesto que, a su vez, cada provincia tiene sectores muy específicos. Pues la actividad metalmecánica en el rubro agroindustrial es algo en cuya reactivación Santa Fe ya está trabajando. Con la actividad en el campo resultan más fáciles las medidas pero igualmente hay que tomarlas. Los problemas son los conglomerados urbanos grandes y en el caso de nuestra provincia, Rosario, que ya tiene circulación local del virus, requiere de mucho análisis para cualquier actividad que se quiera autorizar".

La prórroga de la cuarentena ya está tomada, pero restan los pasos formales que siempre da la Casa Rosada antes de anunciarla a la sociedad, que podría ser entre hoy y mañana. Por caso, ayer el presidente se reunió en Olivos con el comité de expertos que lo asesoran en la pandemia. La opinión de este grupo gravita en las decisiones de Alberto Fernández, pero también las sopesa con las consultas de los gobernadores.

El jefe del Estado está en comunicación permanente con los gobernadores, que evalúan con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para acordar los criterios para flexibilizar la cuarentena. El ministro coordinador junto al titular de Salud, Ginés González García, son quienes sistematizaron las aperturas que se autorizaron el miércoles a la noche en siete provincias.

"Todo se aplicará con un estricto protocolo sanitario de las provincias y un informe técnico del Ministerio de Salud de Nación, reafirmando los cuidados ya establecidos", indicaron los voceros del gobierno.

Si bien en esos siete distritos coinciden los buenos resultados sanitarios de la cuarentena y una baja circulación del virus, hay otros que están con una mejor situación epidemiológica y su población aguarda por un relajamiento de las restricciones.