El presidente Alberto Fernández analizó con los gobernadores medidas para la flexibilización del aislamiento social que pueden ponerse en marcha a partir del próximo lunes, después de hacer recorridas por el Instituto Malbrán, donde se realizan las pruebas de diagnóstico de coronavirus, y el centro sanitario montado en el predio de Tecnópolis.

Antes de la videoconferencia con los gobernadores, se reunió en la Casa Rosada el Comité de Crisis, integrado por el gobierno y los sectores industrial, comercial y sindical. En esa reunión también se analizó la posibilidad de flexibilizar la cuarentena y segmentarla por rubros. Pero todo esto quedará supeditado a lo que opinen los expertos que asesoran al presidente en la situación epidemiológica.

Si bien no hubo una comunicación oficial, transcendió que la salida de la cuarentena será más gradual de lo que quieren algunos sectores, sobre todos los empresarios. En lo que resta de la semana se avanzará sobre los rubros que pueden ir flexibilizando y en qué condiciones de salubridad para sus trabajadores.

Desde la residencia de Olivos, el mandatario se comunicó mediante videoconferencia con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la situación de cada distrito y avanzar hacia un aislamiento selectivo a partir del 13 de abril.

Fernández estuvo acompañado en forma presencial por Rodríguez Larreta y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, además de los ministros del Interior, Eduardo Wado De Pedro; y de Salud, Ginés González García.

El presidente también discutió con los gobernadores la situación fiscal de sus territorios. En ese sentido, el gobierno tiene pensado crear un programa de emergencia financiera de 120 mil millones de pesos para asistir a las provincias.

Los fondos se distribuirán conforme a los porcentajes previstos en la ley de coparticipación y también a través de préstamos puntuales que solicite cada gobernador.

Ante la caída de la recaudación, Alberto Fernández le anunció en videoconferencia a los mandatarios provinciales que la Nación saldrá en auxilio de las provincias para atenuar el impacto del aislamiento social obligatorio más allá de las actividades que ya fueron exceptuadas como comercio exterior, la obra privada de infraestructura energética, además de las vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera, entre otras.

Sin embargo, y más allá del programa de emergencia financiera anunciado a los gobernadores, no todas fueron buenas noticias para las provincias. El gobierno ya decidió que tampoco se levantará el aislamiento social obligatorio en los distritos donde aún no se detectaron casos de coronavirus. Se trata de Catamarca, Chubut y Formosa. Pero también San Juan, con un solo caso diagnosticado, así como Salta y La Pampa con tres, tenían expectativas de una apertura mayor de la actividad económica a partir del próximo lunes. El confinamiento volverá a ser declarado a nivel nacional.

El presidente también analizó junto a los gobernadores un protocolo para adultos mayores y para adultos vulnerables que se implementará a partir del lunes. Este sector de la población seguirá con el confinamiento obligatorio pero se flexibilizaría el régimen de contacto con las familias de acuerdo a un procedimiento de higiene y salubridad previo que incluirá como sugerencia el uso de máscaras para prevenir contagios en mayores de 70 años.

El protocolo surgió a partir de una propuesta de Horacio Rodríguez Larreta que Alberto Fernández impulsó junto a Axel Kicillof y Ginés González García.

Respecto de los sectores que podrían volver a funcionar, si bien el listado no está definido, desde Presidencia explicaron que "el principal parámetro va a ser el transporte público. Se van a liberar aquellas actividades que no saturen ni colectivos ni trenes ni subtes donde queremos evitar que se acumule gente". Un ejemplo microeconómico para ilustrar el criterio es que no se permitirá el regreso al trabajo de empleadas domésticas. Las clases no tiene fecha de retorno. En el gobierno no descartan adelantar las vacaciones de invierno a mayo y salvar así dos semanas de calendario escolar.

Por su parte, el Comité de Crisis analizó ayer cómo flexibilizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por actividad productiva, a partir del próximo lunes 13 de abril, "sin afectar la salud" de la población en general.