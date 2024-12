Muerte del perro en un auto: "Por negligencia de la dueña murió un ser vivo de una manera espantosa"

"Es extrañísimo lo que ocurrió", dijo Cintia Dimónaco, presidenta Protectora Rosarina, respecto del perro que murió asfixiado tras permanecer encerrado por horas dentr o de un auto . "Hablemos de la negligencia de la dueña, porque no podemos comprender qué pudo haber ocurrido para que tres personas que bajaron del auto se olviden tantas horas un perro encerrado", señaló Dimónaco a " El primero de la mañana " de LT8 .

Muerte por asfixia

Sin embargo, para la protectora rosarina lo que también convoca al debate es "no solo la policía, sino los transeúntes que dijeron que lo vieron durante la mañana o comerciantes que lo vieron encerrado".

"¿Cómo nadie de se acercó o cómo nadie rompió el vidrio?", se preguntó Dimónaco. Y contó que, según trascendió, una chica intentó romper el vidrio cuando ya estaba la policía en el lugar y los uniformados se lo impidieron. "Son un montón de situaciones muy extrañas, los animales siguen siendo considerados una cosa ante la ley, es muy complicado", apuntó. Y agregó: "Creo que ella (por la dueña) no quería matar al perro, ¿pero en tantas horas no te diste cuanta que te faltaba el perro? Es extrañísimo lo que ocurrió. La verdad que no creo que haya querido matarlo, pero el animal murió de una manera espantosa y con su negligencia murió un ser vivo, un ser sintiente, de la peor manera".