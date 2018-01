La emoción de Miguel Ángel Russo en su regreso a Millonarios

El técnico del club Millonarios, Miguel Ángel Russo, contó en conferencia de prensa entre lágrimas que consultó a oncólogos en Colombia y en Argentina , por un problema no precisado. Russo regresó a Bogotá recién el domingo, tras someterse en Buenos Aires a una cirugía.





Medios colombianos informaron que se había tratado de una operación de vejiga o próstata, pero el estratega no precisó la índole del procedimiento realizado el 2 de enero. "Todos en el club sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. El silencio es bueno", indicó el técnico sin dar más detalles.





"Estoy muy agradecido con los directivos, mis jugadores, la gente, con Carlos Castro que fue mi oncólogo y trabajó con la gente en Buenos Aires, Juan Ignacio Caicedo y los oncólogos de la Clínica del Country (de Bogotá) que me dieron mucho amor".





Embed "Muchas gracias a todos por estar pendientes de mi recuperación y a Millonarios por guardar ese silencio respectivo, esto se cuida con amor" Miguel Angel Russo DT de @millosfcoficial. pic.twitter.com/uMLZOCw7xZ — Win Noticias (@NoticiasWin) 29 de enero de 2018

Russo, de 61 años, se hizo célebre entre los hinchas colombianos luego que llevó Millonarios en diciembre a la obtención del 15º título en la liga colombiana. "Esto se cura con amor, nada más", dijo y fue aplaudido en la charla con los medios antes de retomar la dirección del plantel.





Millonarios disputará el miércoles en casa ante Nacional de Medellín el duelo de ida por la final de la Superliga y luego encarará el torneo Apertura del balompié local que arrancará el fin de semana, así como las copas Colombia y Libertadores.





Embed Ya con el profesor Miguel Ángel Russo en el grupo, iniciamos nuestra jornada de lunes. El miércoles, ¡Todos #AUnaSolaVoz con el Campeón por la SuperLiga! pic.twitter.com/EVfymHenIr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 29 de enero de 2018



