La fase dos del "operativo desgaste"

Luego del encuentro del lunes, donde Chiqui y Daniel Angelici le manifestaron su intención de cortar el vínculo, pero terminaron aceptando que el entrenador se quede, Sampaoli se volvió a ver con el presidente, pero esta vez para trabajar en los apellidos que convocará para el certamen que se disputará en Valencia, a fin de mes.





En lo que muchos ven como parte de un operativo desgaste, trascendió que varios de los clubes prefieren no ceder a sus jugadores, cuya nómina se conocerá cerca del fin de semana, y podrían negarlos. Según trascendió, la base de los convocados serán los sparrings que estuvieron junto a la Selección argentina en Rusia.





En principio, Sebastián Beccacece iba a ser el entrenador en el certamen, pero como se abrió del cuerpo técnico junto con otras dos personas, Sampaoli se hizo cargo luego de un pedido de AFA. Como L'Alcudia no es una competencia oficial, las instituciones tienen derecho a no dar a sus jugadores y, en ese sentido, desde AFA anticiparon que el Comité Ejecutivo no decidió todavía si mediará para destrabar algún posible conflicto.





El torneo comienza el 28 de julio y Argentina comparte grupo con Rusia, Marruecos, Uruguay e India, mientras que en la otra zona están Qatar, Venezuela, Mauritania y dos selecciones regionales: Valenciana y Murciana. Los dos mejores de cada zona se clasificarán a las semifinales.