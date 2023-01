Su esposa es abogada y él estudió administración de empresas y si bien no logró terminar la carrera ya cuenta 30 años de experiencia en el rubro. Sobre las motivaciones que impulsan sus creaciones, manifestó: "Es curiosidad, ganas de emprender, investigar, innovar. Es ver la evolución y entender adónde va el sector, qué se necesita, cuáles son los pasos que va tener la industria de acá al futuro".

empresa argentina barbijos (3).jpg

Para darle vida a las colitas antipiojos desarrollaron una formulación que se aplica al textil al momento de ser industrializado y luego confeccionaron las colitas. "Lo que hace el producto es generar una incomodidad hacia el piojo cuando se acerca, entonces cunando salta a la cabeza de una persona, la colita lo incomoda, este vuelve a saltar y por consecuencia no hace la colonia de piojos", explicó.

Para un mejor funcionamiento del producto es importante hacer un rodete con el pelo y este amarrarlo con la colita. Tiene 30 días de vida útil y no es necesario ningún cuidado en particular, se utiliza coma una colita normal. Hace unos 20 días ya están disponibles en el mercado y se pueden comprar a través de la web de Atom Protect o también se pueden encontrar en ciertos comercios. Valen $450 aproximadamente y están disponibles en packs de dos y cuatro unidades.

empresa argentina barbijos.jpg

La compañía es también la fabricante de los barbijos del Conicet, un producto que decidieron hacer debido a la necesidad que surgió por el covid. "Estábamos trabajando en prendas textiles antibacteriales, tanto en toallas como en sábanas, o sea para que no tengan olor. Cuando vino el coronavirus ya teníamos una idea de cómo eliminar este tipo de patógenos y de ahí empezamos a trabajar con la gente del Conicet para unir criterios, fuerza y conocimientos. Llegamos a una formulación conjunta, el barbijo de Atom", explicó.

empresa argentina barbijos (1).jpg

La innovación, sigue marcando los productos que vienen a futuro: "Estamos trabajando en la línea de Atom Pet, una manta para ponerle al perro cuando se pasea. Al venir la pulga, salta sobre el animal, pero como se siente incomoda por el producto que tiene embebido la tela vuelve a saltar, no anida y no genera la colonia". Además, están desarrollando para el segundo semestre de este año la ropa repelente de mosquitos. Una remera o chomba donde el mosquito al acercarse a una persona resulta ahuyentado por el textil y no termina picando a la persona.

Actualmente los productos se venden en Argentina y en los próximos meses van a abrirse al mercado latinoamericano, también trabajan para poder comercializar en Europa o España.

•LEER MÁS: La mejor forma de eliminar los piojos y de manera natural