La lucha de artistas, productores, gestores y espacios culturales locales, frente a la pandemia

Cultura Autogestiva Santa Fe es un colectivo conformado por gestores culturales, espacios culturales autónomos, productores y artistas independientes. Nos unimos para enfrentar la preocupante situación que atravesamos les trabajadores culturales de la ciudad, en la imposibilidad de seguir con nuestra actividad en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio y la pandemia de coronavirus.

Si no podemos trabajar, no podemos sostener nuestras fuentes de ingresos, no podemos pagar servicios, no podemos afrontar alquileres, e incluso hay trabajadores que no consiguen subsistir.

Desde mediados de abril, nos autoconvocamos como red para demandar y proponer soluciones colectivas a las necesidades del sector.

Cultura Autogestiva Santa Fe agrupa a trabajadores de la cultura: artistas, docentes, referentes, gestores y responsables de centros culturales, cuyo único ingreso es generado por las actividades brindadas (talleres y eventos, entre otras), suspendidas (sin previo aviso) desde el 20 de marzo.

Situación del sector

La precariedad del sector no es algo nuevo: somos muches les que no contamos con inscripción en AFIP, no tenemos monotributo, ni contratos de trabajo. Hay, además, personas que quedaron fuera de la IFE y toda ayuda económica oficial por diversos motivos: no tener monotributo, tener algunas horas cátedra (que aportan un ingreso menos al monto de la IFE), entre otros.

Quien conoce la actividad cultural de la región, sabe que se lleva adelante, sobre todo, a través de emprendimientos y eventos autogestivos que no generan ingresos que permitan solventar un aislamiento de esta duración. Sin embargo, es indudable que aportan a la escena cultural santafesina y posibilitan la subsistencia de un gran número de creadores.

Si bien existen subsidios, apoyos, becas, concursos, financiamientos en general para la actividad cultural y artística, esto plantea varios problemas: en primer lugar, la información no está centralizada, y al encontrarse dispersa nos enfrenta a que el acceso dependa de contactos, conocimiento especializado (que no todes tienen) sobre dónde encontrarla... y a veces, incluso, de la casualidad. En segundo lugar, nos enfrentamos a que los requisitos y condiciones de las convocatorias no siempre son accesibles para las personas más precarizadas del sector. En tercer lugar, la lógica de concursos deja fuera a más personas de las que incluye. Por último, se desatiende un factor importantísimo en tiempos de cuarentena: la urgencia.

Finalmente, queremos señalar el carácter selectivo de esta cuarentena. Mientras les trabajadores de la cultura autogestiva no pueden salir a repartir sus productos por no tener monotributo ni ser empleados, otros sectores circulan con libertad. Claramente, no se trata ni de un criterio sanitario (poseer o no monotributo, tener empleador), ni de esencialidad de la actividad: Juana Viale no tiene problemas para llegar al estudio de

grabación, pero las editores independientes sí tienen problemas para distribuir y vender sus libros.

https://www.instagram.com/p/CAT2tFLlKeJ/

Sobre las gestiones iniciadas por Cultura Autogestiva

El lunes 4 de mayo solicitamos con la primera reunión con funcionaries de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Planteamos la urgencia de abrir un diálogo sobre las necesidades de les trabajadores de la cultura independiente, privados de la posibilidad de tener ingresos y muchas veces atravesando una situación crítica. Hasta el día de hoy no se ha concretado uno solo de nuestros planteos, ni siquiera el de entregar bolsones a compañeres en situación de emergencia. Ampliamos este punto en el otro parte de prensa fechado hoy martes 26 de mayo.

Por otro lado, nos contactamos y estamos trabajando junto con la diputada provincial Agustina Donnet; y también junto con referentes de Barrio 88, representades en el Concejo Municipal por el concejal Guillermo Jerez; para presentar proyectos en los correspondientes ámbitos legislativos.

En los mencionados proyectos incluimos las necesidades de realizar un relevamiento en profundidad para conocer la situación de les trabajadores del sector, que cuenta con una gran nivel de informalidad; y generar una plataforma de contenidos para difusión y distribución de ingresos.

A su vez, nos contactamos con el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe para reunirnos el jueves 28/05. En dicha reunión plantearemos los mismos puntos que elevamos anteriormente al municipio.

Entendemos que estamos en una situación de crisis, pero también sabemos que el trabajo informal y precario en cultura es un denominador común. Necesitamos políticas públicas culturales a la altura de la situación.

Insistimos en la necesidad urgente de discutir un régimen de emergencia para dialogar colectivamente en una mesa de trabajo conjunta con los distintos niveles del Estado sobre cuáles son las realidades del sector y cuáles son los desafíos que nos plantea esta nueva realidad.

Para sumarte te podes contactar

instagram.com/culturaautogestiva_sf/

twitter.com/culturaautog_sf

culturaautogestivasantafe@gmail.com