La marcha por el Día de la Mujer Trabajadora en Santa Fe fue histórica

En conmemoración al Día de la Mujer Trabajadora se desarrolló en Santa Fe una marcha que resultó histórica por la multitudinaria movilización en las calles y en la Plaza 25 de Mayo. Desde las 17 las más de 7 mil mujeres, lesbianas, travestis y trans se concentraron en la Plaza San Martín, frente al Ministerio de Seguridad para luego avanzar por Tucumán hacia Urquiza hasta alcanzar General López para pasar frente a fiscalías y la Legislatura provincial. Luego, frente a la Casa de Gobierno fue el acto central donde la violencia machista y los femicidios fueron los ejes centrales de los reclamos.

Hubo además distintas intervenciones artísticas frente a Tribunales y a lo largo de los distintos edificios emblemáticos con el fin de denunciar la violencia machista. Distintas vendedoras y comerciantes ofrecieron sus habilidades y productos en la Plaza del acto central. Desde venta de verduras de mujeres agricultoras, pañuelos y comidas hasta peinados, entre otros negocios callejeros.

A diferencia de otros años, no se leyeron adhesiones de las cientos de organizaciones sociales, culturales, militantes y partidarias. Las distintas columnas sindicales que suelen ser nutridas fueron pequeñas concentraciones en esta ocasión y llamó la atención la falta de la tradicional columna de Amsafé con sus típicos bombos y docentes apoyando la lucha de las mujeres.

Este 9M fueron mayoría los carteles caseros que se destacaron entre la multitud de gran porcentaje joven. "Si no ves desigualdad es porque estás muy bien amaestrado", "Feliz va a ser el día que no falta ninguna", "Mamá si no vuelvo prendé fuego todo", "Lo que no tuvo mi abuela (Elena Díaz) lo quiero para nosotras. Ni Una Menos", fueron solo algunos de los mensajes que se mantuvieron en alto por 15 cuadras de marcha en medio de un agobiante calor.

El femicidio de Fátima Acevedo, y los asesinatos de mujeres en lo que va del 2020 se mencionó en varias oportunidades. Desde Ni Una Menos aseguraron en el documento oficial que este año "seguimos siendo brutalmente asesinadas cada 23 horas. En 60 días del año hubo 63 femicidios y travesticidios y 13 fueron en nuestra provincia", lamentan.

Otras consignas serán las vinculadas a la economía como ya lo adelantaron en una conferencia de prensa realizada el viernes. "Frente a una realidad de crisis económica somos les primeras en ser despedidas, les más precarizadas entre los precarizados, y quienes debemos hacernos cargo gratuitamente de infinitas tareas de cuidado en nuestras casas y en nuestras comunidades", expresaron.

Al mismo tiempo se continuó con el reclamo para que el aborto sea legal, seguro y gratuito y que se cumpla con el protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el territorio provincial.