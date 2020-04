La particular cuarentena de Sebastián Closter

Sebastián Closter se encuentra en su San Jerónimo Norte natal realizando la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus. Viene de actuar en la Liga francesa de vóley, donde vestía la camiseta del Toulouse.

El santafesino habló con el sitio Somos Vóley, donde se refirió a cómo afronta la cuarentena luego de haber decidido regresar al país para atravesar la pandemia cerca de su familia.

Ida y vuelta

1- ¿Dónde y con quien estas pasando la cuarentena?

Apenas llegué a Argentina, mi papá viajó con mi auto hasta Ezeiza, me lo dejó en el aeropuerto y de ahí me vine directamente a San Jerónimo Norte y me instalé en una casa solo, sin contacto con nadie.

2- ¿Cuál es tu actividad favorita estos días?

Tengo la posibilidad de tener un patio largo, entonces aprovecho a correr, trotar un poco. Me gusta para despejar un poco la cabeza y descargar todo este momento que se está viviendo, que es bastante fuerte.

3- ¿Cuál es la actividad que ni en cuarentena podés ponerte a hacer?

Con tal de salir, hasta iría a cortar el pasto a casa para ver gente pasar y tomar un poco de aire.

4- Dress-code: Las prendas que estás usando más ahora.

Short, ojotas y una remerita manga cortas, todo el día, todos los días, así.

5- Anécdota o situación curiosa ocurrida durante la cuarentena.

Situación curiosa más que nada, con toda esta situación que vive por primera vez San Jerónimo Norte, claramente, antes de llegar yo, viniendo del foco de muchos problemas, al ser un pueblo chico, entró la gente un poco en pánico por miedo a que tenga el virus o lo pueda contagiar. Fue muy exagerado, pero entendible un poco también.

6- ¿Una serie o programa de TV para recomendar?

Me estoy morfando todos los capítulos del Chavo del 8. A veces hasta los miro dos veces o más el mismo capítulo y me sigo riendo. La serie que me gustó mucho fue “Shooter”.

7- ¿Un libro que recomiendes?

No soy de leer mucho, el que estoy leyendo ahora se llama “El misterio de la sábana santa”.

8- Una app que uses y esté buena.

Uso mucho las habituales como Instagram, Twitter. Facebook usaba pero lo cerré por el momento.

9- Un usuario o cuenta de red social para seguir.

En Twitter (@sebacloster) sigo mucho una cuenta que me hace reír, “Gente Nutriendo por dentro”. En Instagram (@sebacloster) empecé a seguir a Darío Barassi y me resulta muy cómico.

10- Un juego de mesa o videojuego para recomendar.

En el teléfono me estoy enviciando mucho con el “Call of Duty”, muy bueno. Y ahora empecé a jugar, por recomendación de Ezequiel Palacios, el “Pala”, al Fortnite.

11- ¿Alguna actividad para realizar en casa que no entre en ninguno de los rubros anteriores?

Mate, comer, soy de estar mucho en la computadora, y ahora adopté un cachorro que va a ser mi compañero de todas las temporadas y de vida. A propósito, me gustaría fomentar la adopción de perros de la calle.

12- ¿Qué es lo primero que vas hacer cuando termine la cuarentena?

Ir directo a casa a disfrutar con mis papás. Los tuve a sólo 200 metros de distancia y no hubo una charla todavía. Y cuando se pueda, después de la cuarentena, ponerme al día con el resto de la familia, amigos y novia.

Sebastián Closter decidió regresar de Francia cuando se desató el drama del coronavirus.

13- ¿Un mensaje para dar?

Hoy que nos quedemos en casa, que la situación es complicada, compleja, que aprovechemos este momento para disfrutar de los nuestros o encontrarnos con nosotros. Y también por respeto a los médicos, enfermeros, bomberos, policías, gendarmes, y gente que está colaborando y dejando familia, amigos de lado para combatir contra esta dura enfermedad. Hoy la podemos controlar en Argentina, en otros países como Italia o España los médicos están eligiendo quién vive y quién muere, no esperemos que pase eso acá.

Y quiero agradecer y resaltar las decisiones del presidente Alberto Fernández, en un país donde no sobra nada económicamente, priorizó la salud de todos los argentinos antes que la economía, lo que ninguna “potencia” hizo o, cuando lo implementó, fue tarde.