Pueblada en Rosario por violación a una cumpleañera de 15

Una vecina de la chica contó que la menor festejó en su casa de barrio Ludueña su cumpleaños de quince y que posteriormente un chico "se la llevó a su casa, le dio bebida con pastillas, la piba se durmió y abusaron de ella diez personas".

Según su versión, la madre del sospechoso "la dejó tirada en Gorriti y Solís, dijo que era una nena perdida y la dejó ahí" esta madrugada.

También dijo que "la nena lo nombró al pibe y a varios amigos, incluyendo hombres mayores", por lo que hicieron la denuncia en la comisaría 12ª, donde finalmente quedó detenido.

No obstante, el fiscal González Raggio destacó que hasta el momento no hay indicios de una presunta violación en manada e "incluso el detenido refiere haber estado solo", sostuvo, aunque no descartó que la investigación pueda alcanzar otras aristas.

Embed #Ahora vecinos de barrio Ludueña piden justicia en la comisaría 12 por una menor de 15 años que denunció haber sido violada por varias personas en una fiesta. La victima se encuentra internada en el Hospital Eva Perón. @emergenciasAR pic.twitter.com/sOrlbtcJYR — Eugenia Iermoli (@eugeiermoli) December 13, 2020

Salud

El director del centro médico,Jorge Kilstenin, brindó este lunes por la mañana el parte médico y llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la joven. “La paciente está bien, internada en la sala de ginecología del hospital, en una habitación individual. Está compensada y acompañada por la familia y por miembros del equipo de salud mental. Podríamos decir que está fuera de peligro, pero no en condiciones de tener el alta médica”, afirmó.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, Kilstein dijo que la chica recibió las primeras atenciones en el Hospital Alberdi de Rosario, donde se le aplicó el protocolo para enfermedades de transmisión sexual y de anticoncepción de emergencia. “También se le realizó transfusión de sangre que necesitaba por sufrir una fuerte hermorragia. Se la tuvo que intervenir quirúrgicamente. Por suerte se pudo superar esa situación y la paciente está compensada”, agregó.

Asimismo, ratificó que, por el tipo de lesiones que presentó, la chica sufrió una agresión sexual, pero aclaró que no tenía certezas de si el ataque fue consumado por más de una persona. Kilstein aclaró que se está investigando si la menor fue obligada a ingerir algún tipo de sustancia, tal como lo denuncian sus allegados. “Se tomaron las muestras para determinar esa situación”, añadió.

“Todo el equipo de salud está muy preocupado en contener a la paciente en su salud física como emocional. El alta médica de la chica dependerá de la evolución no sólo física sino psíquica”, expresó.

La violación de la joven se produjo entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada. La víctima desapareció de su casa cuando festejaba su cumpleaños de quince. Sus familiares denunciaron que un muchacho que había concurrido a la reunión se llevó a la menor a su casa, le suministró pastillas y luego la sometió junto con al menos otra decena de personas.

No obstante, el fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Ramiro González Raggio, destacó que aún no hay indicios sobre la supuesta "violación en manada" y adelantó que hay un pedido de audiencia para el próximo martes, en la que reclamará prisión preventiva por plazo de ley para el único detenido en la causa.

La chica fue hallada durante la madrugada en un estado casi de inconsciencia en la zona de Gorriti y Solís. Los familiares aseguraron que la adolescente identificó a su agresor y nombró a varios pibes que estaban junto a él. La policía detuvo poco después al presunto violador, pero amigos y allegados a la víctima no se conformaron con el arresto de un solo sospechoso.

Por eso se congregaron anoche frente a la seccional 12ª, donde luego de permanecer durante un par de horas fueron dispersados violentamente por la policía. Esta mañana volverán a concentrarse, pero esta vez lo harán frente al Centro de Justicia Penal, en Sarmiento y Virasoro.