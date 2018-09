Un vendedor santafesino busca al hombre que le pagó con $500 para darle el vuelto

Un vendedor de tortas asadas en la localidad santafesina de Villa La Ribera (ubicada a 40 kilómetros de Rosario) recurrió a las redes sociales para encontrar a la persona que le realizó una compra por 25 pesos, pero le pagó con un billete de 500 pesos y se fue del lugar en su camioneta sin esperar su vuelto.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes, cuando José Luis Benítez, vecino de Oliveros (Departamento Iriondo), se encontraba vendiendo en el cruce de las rutas 11 y 91 cuando un hombre a bordo de una camioneta color blanca se detuvo y le pidió una torta asada.

El conductor le pagó con un billete de 500 pesos y siguió su viaje. "El hombre se fue y yo no me fijé, pensé que me había dado justo pero me dio un billete de 500. Si lee esto que pase a buscar su cambio, estuve esperándolo pero no volvió", expresó el vendedor a través de su cuenta de Facebook.

Desde su Facebook personal, José Luis pide a sus amigos que compartan la publicación para poder encontrar al hombre y devolverle su dinero.