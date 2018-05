La opinión de los profesionales

IVÁN CULLEN // Profesor honorario Derecho Constitucional I y II (UNR). Convencional Constituyente en 1994





















UNA CONSTITUCIÓN MÁS IGUALITARIA Y DEL SIGLO XXI

Una Constitución tiene la capacidad de consagrar el respeto y la igualdad sobre todo para las minorías o sectores vulnerables, así como otorgar más derechos a las personas frente al Estado y distribuir el poder. En particular, el proyecto presentado procura la incorporación de derechos concretos que no se encuentran expresados en la Constitución vigente, de 1962. Así como profundizar algunos existentes que no han operado correctamente. Reconoce y garantiza los nuevos derechos y garantías orientados a adecuar la Constitución Provincial a la Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.





Los convencionales constituyentes deberán trabajar en la incorporación del derecho a la identidad, la diversidad sexual, la eliminación de toda discriminación contra la mujer. También de los niños, niñas y adolescentes; los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, a la seguridad ciudadana y a la seguridad privada, de la víctima. Los derechos sexuales y reproductivos, del consumidor, al deporte, a un ambiente sano y sustentable, al agua, a un hábitat urbano y a la ciudad, a participar de la economía social y solidaria. Medidas para el cumplimiento, ejercicio y goce de los derechos económicos, sociales y culturales; la protección de toda forma de comunidad familiar; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; y del turismo como bien social.





Los 56 años pasados desde la última reforma provincial e incluso los 24 años transcurridos desde la reforma nacional de 1994, representan mucho tiempo; la sociedad ha cambiado, tiene nuevas necesidades y problemas.





El proyecto presentado en la Legislatura recepta la declaración de Naciones Unidas al acceso a Internet como un derecho humano con el fin de favorecer la libertad de expresión y la posibilidad de informarse, educarse, disfrutar de los bienes culturales.

El mensaje da jerarquía y asume como función del Estado la promoción de la ciencia, la investigación, la innovación tecnológica y productiva.





Incluye mecanismos de mayor participación, eficiencia y transparencia en la gestión estatal, demanda ciudadana por el mejoramiento y modernización de los poderes y servicios públicos.





Los beneficios de la informática y comunicaciones han producido cambios en las formas de comunicarnos, trabajar y educarnos. Pero también nos ocasionan a veces problemas y riesgos que requieren de ciertos derechos y garantías para defendernos. Se plantea además la ampliación de la inviolabilidad del domicilio, correspondencia y mensajes electrónicos.





Se adecua al artículo 43 de la Constitución Nacional para ampliar la acción de Amparo e incorporar la acción de Habeas Data.





En materia de derechos y garantías, el proyecto está a la altura de la época y de los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos que tenemos y se agudizarán en los próximos años.





La ciudadanía toda y los representantes que lleguen a ser electos como convencionales constituyentes tienen la oportunidad histórica de diseñar una Constitución más igualitaria y justa; una Constitución para el siglo XXI.





¡Siempre la propuesta de una reforma constitucional genera debate, pero han pasado 56 años! Ya no hay justificativo para dilatar este trabajo.

MARÍA LAURA SPINA // Prof. de Derecho y Tecnologías de la Información (UNL)

















RICARDO TERRILE // Prof. de Derecho Constitucional (UNR)



¿POR QUÉ ES NECESARIA E INEVITABLE UNA REFORMA?

La Constitución es un acuerdo que debe traducir y reflejar la actual situación institucional, los problemas y las urgencias que debemos resolver; los derechos que debemos defender, consolidar y sustentar. Cada uno de nosotros es un sujeto de derecho que piensa y se proyecta de diferente manera. Frente a nuestras respectivas conciencias, la Constitución nos invita al llamado "Consenso Superpuesto", es decir, avanzar en acuerdos programáticos por sobre lo que cada uno individualmente sostiene. Vivimos con inseguridad, con una marcada inflación, sometidos al poder de grandes corporaciones. Necesitamos parlamentos vigorosos en los que la idoneidad sea el factor principal de acceso a la función pública y evitar mandatos vitalicios potenciando la participación popular, las audiencias públicas y la renovación parlamentaria. Ello, con seguridad, implicará la modernización de los partidos políticos, instrumentos necesarios para consolidar la democracia.





Es necesaria e inevitable la reforma para incorporar principios democráticos como la intransferibilidad del voto, el derecho al sufragio activo de los extranjeros con residencia, la eliminación del requisito de tener dieciocho años para ser elector, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, el establecimiento de un tribunal jurisdiccional electoral, el requisito de contar con mayorías legislativas agravadas o especiales para la aprobación de normas en materia de partidos políticos y sistema electoral, la incorporación de la distribución proporcional de las bancas y la participación política en base al principio de paridad entre géneros en la conformación de las listas de candidatos en la Cámara de Diputados y Senadores, disminuyendo la edad para ser elegido legislador, limitando a un solo período su reelección y ampliando el período de sesiones ordinarias.





También para facultar a la Asamblea Legislativa a dictar acuerdo para la designación del Jefe de Policía; habilitar la reelección inmediata y por un solo período para Gobernador y Vicegobernador, siguiendo el ejemplo de la Constitución Nacional y la mayoría de las constituciones provinciales; incorporar un sistema de doble vuelta electoral, para la elección de Gobernador y Vicegobernador; fijar las competencias del Procurador General y establecer en número impar la composición de la Corte Suprema de Justicia; incorporar al Vicegobernador, al Fiscal General y al Defensor General como sujetos pasibles de ser sometidos a juicio político; establecer el alcance de la autonomía de los municipios; la inclusión de mecanismos de participación ciudadana y democracia semidirecta; la incorporación del Consejo Económico y Social.





Es fundamental darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y asegurar la independencia, imparcialidad, idoneidad y compromiso democrático con el Estado de Derecho y el servicio de justicia de quienes resulten designados así como un jurado de enjuiciamiento para la remoción de magistrados, defensores públicos y fiscales; el reconocimiento constitucional a la Defensoría del Pueblo y de las regiones y áreas metropolitanas y sus respectivos entes de coordinación (nodos), basados en criterios de descentralización.





Diferentes administraciones y legisladores, representando a distintos partidos, han coincidido en la necesidad de reformar la constitución de nuestra provincia. No es un capricho. Es una necesidad impostergable.

RICARDO TERRILE // Prof. de Derecho Constitucional (UNR)













GRISELDA TESSIO // Ex vicegobernadora de Santa Fe



DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN

Constituciones y realidad social conforman dos tópicos que se relacionan dialécticamente en un proceso de cambio histórico. En épocas de pérdida de sentido y de significaciones construir un discurso jurídico y político que analice lo real y reivindique ambos aspectos es un desafío suficiente como para intentarlo.





En nuestro país la política es una larga lucha de conquistas y retrocesos, de progresos y miserias, de sueños y fracasos, y también -a pesar de todo- la base ineludible de la democracia, aquel ideal del autogobierno de los pueblos, acompañado del ideal jurídico de la Constitución.





Las constituciones expresan límites al poder del Estado y a la voluntad mayoritaria, que puede tornarse autoritaria. Declaran reglas y facultades, consagran derechos y garantías. Ningún consenso de mayorías puede quebrar el garantismo constitucional, una forma de gobierno superior a la democracia ilimitada de un sector de la ciudadanía sobre otro.





Las constituciones sujetan a los ciudadanos al imperio de la ley para hacerlos más libres en las ideas y menos esclavos de los hombres providenciales. Es el Derecho que organiza el Estado y al mismo tiempo lo obliga a someterse a la ley porque el derecho es el garante de la Justicia, y la Justicia es garante de la paz. Por eso, el Estado democrático moderno será siempre Estado de Derecho según Constitución.





La democracia argentina muchas veces ha mostrado bases frágiles y conflictos permanentes; la voluntad democrática está perdiendo la fuerza de las ideas y la praxis política del debate en la relación entre Estado y pueblo, que es su comunidad histórica. Aparece, entonces, la precariedad política y el déficit de cultura legal, prevaleciendo una legitimidad decisionista antes que una legitimidad constitucional.





Sabemos que la sociedad es posible, entre otras cosas, porque hombres y mujeres comparten códigos y lenguas, comidas y costumbres, un modo de representación común, un conjunto de significaciones y un "modo de hacer cosas", pero también un modo de mirar el futuro, un "mundo de vida". La política es el mundo de la polis, pero también es el mundo de la palabra que explica la polis. Las constituciones consagran esas formas de vida.





El gobierno, los poderes del Estado, los partidos políticos, las instituciones intermedias y gran parte de la ciudadanía de la Provincia de Santa Fe están debatiendo ideas y refirmando su apoyo a la reforma de la Constitución Provincial para adecuarla a la Nacional, según lo ordenado en su art.5 (texto reformado en 1994).





Entre las propuestas más sabias y, a modo de defensa y fortalecimiento del orden constitucional y democrático, se ha propuesto la incorporación de nuevos derechos y garantías acorde a lo normado en el art 75 inc.22 de la Constitución Nacional. Así como este artículo otorga jerarquía constitucional a una serie enunciativa de Declaraciones, Pactos y Convenciones Internacionales de los que nuestro país es signatario, y deja abierta la aprobación por el Congreso con mayorías especiales a "los demás tratados y convenciones sobre Derechos Humanos, en la reforma propuesta para la Carta Magna provincial sobre este tema, por sobre la adhesión a lo anterior, incorpora institutos y garantías ausentes en su mayoría de la cultura jurídica de 1962.





Hablar hoy de "derecho a la identidad, a la diversidad sexual, a la eliminación de toda discriminación contra la mujer, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de los adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, derechos sexuales y reproductivos", sólo por elegir algunas de las propuestas para la reforma es pasar revista a una larga lista de derechos incorporados a las constituciones más modernas del mundo.





Claro que esta enunciación no se agota en sí misma, sino que se enriquece en las significaciones, carnaduras y procesos históricos de lucha de muchos años que representan. Incorporarlos al texto constitucional de la provincia es un reconocimiento de justicia para los militantes sociales y jurídicos que abonaron esos campos teóricos.

GRISELDA TESSIO // Ex vicegobernadora de Santa Fe