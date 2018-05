La Reforma desde diferentes miradas

Castells 1.jpg MANUEL CASTELLS, Sociólogo. MANUEL CASTELLS, Sociólogo.

Manuels Castells // Sociólogo

"Las sociedades, afortunadamente, evolucionan y cambian. Y si las constituciones no se adaptan a ese cambio son letras muertas. Y al final acaba planteándose una contradicción entre la regla y la práctica, entre la Constitución y lo que hacen las personas en lo que es la sociedad. Por ejemplo, hoy día las constituciones tendrían que adoptar cambio, reformas que aseguren la constitucionalidad no negociable de los derechos de las mujeres. Porque hoy en día las sociedades no son lo que eran sólo hace 200 sino 50 años. Y si eso no se cambia pues tendrán enfrente a las mujeres. Por eso es absolutamente necesario adaptar la Constitución a la sociedad y no la sociedad a la Constitución".





Sofía Botto // Coordinadora de Mumalá Rosario

La reforma constitucional es necesaria porque creemos y queremos una Constitución que siente las bases de una sociedad libre de violencias, y que respete y garantice los derechos de las mujeres. Para eso creemos que debe estar escrita en un lenguaje no sexista. Los derechos que fuimos ganando, la paridad, el acceso a la salud integral y que tengamos una circulación que nos permita vivir libres de toda violencia.





Daniela Qüesta // Intendenta de Santo Tomé

La reforma es importante porque ya en 1994 la Constitución Nacional nos dio ese mandato. Quienes estamos en los municipios sabemos que un aspecto básico que necesitamos discutir es la autonomía municipal y son las provincias las que en su ámbito deben definir su alcance. Es tiempo de que empecemos a ver cuáles son nuestras competencias, qué es lo que debemos y podemos hacer, y con qué recursos porque cada vez son más las demandas a las que debemos hacer frente ya sea en materia de salud, educación, seguridad. Tenemos que ver qué es lo que corresponde a cada jurisdicción para que la balanza sea justa y los recursos estén en consonancia con esas competencias.





Orlando Llanos // Subdirector de Políticas de Género e Interculturalidad en Salud

Una reforma constitucional puede aportar mucho porque hay cuestiones que fueron desarrolladas hace tanto tiempo y la realidad cambia. Los derechos se plasman de otro modo, hay otra sensibilidad de la gente y del mismo Estado y la comunidad. La presencia de la mujer o de otros sectores que no están bien representandos en la sociedad, que no son hegemónicos y quedan a un lado de la garantía de derechos. Esta es una gran oportunidad para hacer algo concreto.