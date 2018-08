En Paraná, una mujer irrumpió a los golpes en el "estudiantazo federal"

Ayer, las organizaciones que integran la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito en las distintas ciudades del país, junto con movimientos estudiantiles, se manifestaron para reclamar al Senado de la Nación que apruebe la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo y que ya tiene media sanción de Diputados.

En Santa Fe, entre mates y poesía, comenzó el acto por el que pasaron varias voces que expresaron argumentos a favor del aborto legal. En lenguaje inclusivo, leyeron un documento al finalizar el acto: "Los estudiantes ya elegimos, nos organizamos por el aborto legal, seguro y gratuito".

La concentración se denominó "Estudiantazo Federal" y, estudiantes de todos los niveles participaron de actividades culturales, con bandas en vivo, para pronunciarse a favor del proyecto de ley. El cierre, luego de la lectura del documento fue con el tradicional "Pañuelazo por el aborto legal".



La convocatoria coincide con la última audiencia del plenario de comisiones del Senado para analizar el proyecto de ley IVE. Hoy se realizará en la Cámara Alta el dictamen y el próximo 8 de agosto se espera la votación.





A diferencia de lo ocurrido en Santa Fe; en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, la movilización finalizó de un modo abrupto cuando una mujer comenzó a agredir a quienes se manifestaban, primero de manera verbal y luego a los golpes.





La referente de la Campaña y militante de la Nueva Izquierda (en Paraná), Nadia Burgos, relató: "Estábamos terminando la pintada del pañuelo de la campaña cuando una mujer que se identificó como empleada municipal se acercó, nos preguntó si no nos parecía mal pintar un espacio público y comenzó a agredirnos".





En ese sentido, explicó que cuando se intentó calmar a la empleada municipal la situación se puso más violenta: "Cuando tratamos de descomprimir, la mujer comenzó a propiciar golpes, empujones y a tirarnos los pelos. Ahí intervino la Policía que está en la Catedral pero no hizo nada y después llegaron más móviles pero los efectivos no hicieron nada para evitar el mal momento, sino que accionaron para aumentar la violencia de la situación y no para reducirla". Ante este escenario, Burgos hizo responsables de la situación a los gobiernos (provincial y municipal), "quienes deberían garantizar que estas cosas no pasen en la vía pública".





Aquí, el video completo de la agresión: