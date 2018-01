"Mi hija era hostigada y hay testimonios de que la golpeaba"

Marcelo Galarza, el padre de Nahir, la adolescente de 19 años acusada de matar de dos disparos en el pecho a su exnovio en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, aseguró hoy que su hija "no es un monstruo".





En declaraciones a TN, aseguró que la joven siempre estuvo "a derecho" y que "no es nada de lo que se cree". Nahir Galarza está detenida en el hospital Centenario de Gualeguaychú acusada de matar a su novio Fernando Pastorizzo, de 21 años.





"El teléfono que se secuestró va a ser muy importante para que se determine la razón", dijo el hombre, que es policía y propietario del arma con el que la joven baleó a su ex novio. El efectivo policial de Entre Ríos aseguró que su hija fue víctima de violencia de género . El chico nunca hablaba con nosotros y hay testimonios de que la golpeaba", aseguró.





Luego cargó contra "la morbosidad" de quienes hicieron la manifestación del lunes a la noche en Gualeguaychú reclamando justicia. El hombre señaló que su hija "un día fue a rendir un examen y 15 minutos antes tuvo 100 llamadas telefónicas. Era completamente hostigada y hay testimonios de que la golpeaba. No la estoy justificando, pero quiero saber lo que pasó".









Opinó que "el teléfono secuestrado servirá para determinar lo ocurrido" y consideró que "quizás me protegió más de lo debido. Ella no quería que yo tuviera problemas y tomó la peor de las decisiones".

Recordó que "hubo un momento en el que la encontramos muy golpeada. La llevamos a hacer un examen, como lo hacemos los integrantes de la familia cada año, y tenía la entrepierna lastimada, en carne viva y golpes en la espalda". "Ella decía que se cayó por la escalera, pero después nos enteramos que le pegó. Quizás ella no me quería involucrar. Quizás no hubiera sido violento, pero hubiera venido a Tribunales", concluyó.





Polémica despedida





Luego del hecho, Nahir Galarza subió una imagen junto con el joven y la leyenda: "5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel", rezaba el texto completo de la publicación. Ante esto, Marcelo Galarza opinó: "No sé por qué subió ese mensaje a Instagram".





Declaración de la joven. La adolescente, quien se encuentra internada en un hospital psiquiátrico por encontrarse en estado de shock después del hecho, confesó que fue ella quien mató a su expareja. "Cuando reciba la ayuda (psicológica) voy a declarar y explicar todo" completó la mujer, según consignó el periodista Sebastián Domenech.





En ese marco, reveló: "Fue mi novio hace un tiempo, teníamos una relación liberal y hacía dos meses que no lo veía".





Fuente: Perfil.com